東哥遊艇營收／3月6.04億元 年增95.9% 第1季14.3億元

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公布3月合併營收6.04億元、年增95.9%；累計第1季合併營收約14.3億元，年增51.1%。該公司並指出，依據市場預測，未來五年遊艇市場的年複合成長率達6.31%，對整體產業前景抱持審慎樂觀的態度。

東哥遊艇表示，該公司產品單價高，營收採全部完工法認列，單月營收因產品組合不同而波動，此為營業特性；而上月因認列遊艇銷貨收入增加，進而挹注營收大增。

該公司進一步指出，近來地緣政治風險不斷，連帶影響美國聯準會降息預期，但根據財富情報公司Altrata的數據顯示，2025上半年北美地區超級富豪（UHNWIs）人數增長6.2%，在全世界超級富豪總人數中占比逾四成。

其中，全球更有高達38%的超級富豪居住於美國，其數量甚至比名列前十名的其他九個國家的加總還多，展現美國富豪驚人的財富。

同時，得益於超級富豪人數的增加，根據ResearchAndMarkets.com的報告預測，近五年遊艇市場的年複合成長率達6.31%，預計2030年遊艇旅遊將占海洋經濟的四分之一以上，值得注意的，20至40公尺遊艇更於細分市場中脫穎而出，市占率達43.62%。

對此，東哥對整體產業前景抱持審慎樂觀的態度，並將持續關注世界動態與全球政經情勢，以「強化品牌優勢」為經營主軸，鞏固營運韌性，以在動盪多變的市場中保持領先地位。