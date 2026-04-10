慶豐富營收／首季12億元創同期新高 喜迎美零售短鏈升級商機

居家生活用品全方位供應商慶豐富實業（9935）公布3月合併營收4.02億元，月增3.3%、年增0.5%；累計第1季合併營收12.07億元、年增1.5%，改寫歷年同期新高。慶豐富喜迎北美零售「短鏈」升級商機，擴大免打孔窗簾布局，為未來營運增添動能。

根據美國商務部公布數據，2026年2月零售銷售月增0.6%，優於市場預期，顯示終端消費需求仍具韌性。

慶豐富表示，旗下窗簾事業受惠全管道通路客戶策略效益持續發酵，尤其電商通路客戶加大促銷活動與線上廣告投放，帶動平臺成交率與備貨需求同步提升。

加上建築師、建商等專業市場客戶訂單維持穩定出貨，推升第1季窗簾事業營收年增10.6%，占整體營收比重達90%，較去年同期83%進一步提升，為首季營收創歷年同期新高的關鍵。

近年美國零售產業結構持續轉型，純電商與純實體通路界線日益模糊，零售業者加速朝線上線下整合的全管道經營模式發展。觀察亞馬遜於3月下旬盛大開跑北美春季大促銷，帶動龐大流量，並進一步推出1小時、3小時極速配送服務。

另一方面，零售巨頭沃爾瑪亦擴大全美門市據點與改裝升級，並規劃導入無人機配送技術，以提升物流配送效率，積極打造零售業「最後一哩」配送新標準，以提升消費者即時交付與購物便利性。

對此，慶豐富同步推動業務與訂單出貨模式「短鏈化」，並持續深化與大型零售商、線上電商平臺及專業市場客戶業務合作，有助於掌握北美零售產業升級商機、擴大業務接單規模。

展望第2季，慶豐富持審慎樂觀看法。觀察主要電商與零售客戶促銷活動陸續展開，有助帶動窗簾事業訂單需求延續增溫。

此外，去年推出的「免打孔窗簾」系列新品獲市場良好反饋，將進一步規劃擴充免打孔窗簾產品線，涵蓋更多尺寸、材質與設計款式，以提升產品滲透率及接單表現。

同時，透過優化供應鏈管裡、生產排程及在地物流調度效率，滿足全管道通路客戶多樣化、即時化需求，以期隨著新品效益逐步發酵及全管道客戶合作規模持續放大，可望進一步帶動未來營運良好動能。