建新營收／3月2.91億元創同期新高 一條龍物流效益助攻第2季續揚

專業整合物流廠建新國際（8367）公布3月合併營收2.91億元，月增28.8%、年增6.9%，刷新歷年同期新高；累計第1季合併營收7.85億元、年減0.2%，亦改寫同期次高。建新表示，受惠自動/傳統裝卸、倉儲業務規模持續放大，挹注首季營運淡季不淡。

建新近幾年持續深化報關、運輸、倉儲、裝卸及貨櫃中心等一條龍整合物流解決方案，憑藉完整服務鏈，有效提升跨業務資源整合效益，帶動新客戶開發與整體接單動能穩步增溫，挹注集團整體營收規模持續擴大。

其中，受惠銅土及多項散裝貨物裝卸需求維持穩健，加上高雄港與台中港天然氣管裝卸及倉儲長期標案陸續認列，是推升3月營收改寫歷年同期新高的關鍵。

建新看好全球AI、高效能運算與半導體產業，持續推升高科技物流需求，以及國際物流業者亦加大在台高科技物流投資，反映台灣科技供應鏈與物流需求持續升溫。

建新指出，由於集團具備港區、自貿港與保稅倉儲等完整資源配置，將有助承接更多高科技產業鏈儲運需求，已積極推動倉儲結構與客戶組合優化策略，進一步增加倉儲空間及倉儲坪效。

其次，近期在報關業務方面，除既有進出口客戶穩定成長外，建新亦成功切入汽車進口報關市場，有助於增添報關業務新動能。

展望第2季，建新持審慎樂觀看法。隨著高科技產業物流需求持續成長、石化與傳產出口回溫，加上倉儲客戶優化效益、新科智慧物流園區一期倉庫工程預計第2季投入營運，以及港區裝卸與報關業務同步增溫，皆有望挹注第2季整體營運續揚。