自行車雙雄3月業績下滑 桂盟逆勢小幅成長

自行車雙雄3月營收都較去年同期衰退，巨大集團（9921）3月份合併營收55.98億元，較去年同期下降17%。前三月累計合併營收125.24億，較去年同期減少25.7%。美利達（9914）3月營收24.1億元，年減16.9%，前三月營收54.9億元，較去年同期衰退27.5%。

自行車鏈條大廠桂盟（5306）3月營收4.78億元，較去年同期微幅成長0.99%，累計前三月營收13.02億元，年增1.83%，隨著市場逐漸回溫，桂盟的業績表現已較去年同期成長。

自行車雙雄上月在台北自行車展大動作展出自家的新車款，由於近期發表的新車款都獲得市場上相當正面的回應，顯示今年的市場可望因庫存水位降低、新車款齊發帶動市場需求。