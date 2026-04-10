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長榮航營收／3月140億元、第1季605億元 雙創新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航3月客運營收達140.94億元，創客運營收歷史單月新高。記者黃仲明／攝影
長榮航3月客運營收達140.94億元，創客運營收歷史單月新高。記者黃仲明／攝影

長榮航（2618）3月客運營收達140.94億元，創客運營收歷史單月新高，年增率為21.77%；貨運營收達49.06億元，年增率為8.03%；合併營收達215.88億元，與去年同期合併營收182.24億元相較，年增率為18.46%，且創單月合併營收新高；累計2026年1月至3月客運營收達402.98億元，累計首季合併營收達605.16億元，年增10.14%，亦創下單季客運營收及合併營收歷史新高。

客運方面，3月份客運市場隨春季旅遊需求升溫，整體營收表現優異。美加及東南亞航線受惠春節後越菲裔返美及School Holiday需求發酵，訂位動能明顯轉強；歐洲航線西向受亞洲出遊與避冬回程需求支撐，加上美以伊戰爭，導致中東籍航空減班或停飛，進一步提升歐美航班機位需求，載客率與均價同步提升；東北亞則在WBC賽事及賞櫻旺季帶動下呈現價量齊揚走勢；大陸航線亦延續之前的旅遊熱度，需求熱絡。整體而言，在市場需求穩定支撐下，3月客運營收表現亮眼。

貨運方面，三月份市場因第1季末備貨效應發酵，空運需求較2月明顯提升。主要貨源以AI伺服器、高科技電子產品為大宗，電商貨量亦維持穩定成長；長榮航空將持續靈活調整客貨機運能配置，強化航網調度效率，以即時回應市場需求並提升整體營運效益。

航班 航線 東南亞

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