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裕慶營收／3月5.02億元創同期次高 門市安裝服務與新品第2季添動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

裕慶-KY（6957）深化多元布局發酵，自結3月合併營收達5.02億元，月增1.29倍、年增77.6%，創歷年同期次高；累計第1季合併營收10.08億元，亦較去年同期成長28.7%，同步改寫歷年同期次高。

裕慶指出，3月營收改寫歷年同期次高，主要受惠Lowe’s智能灑水系統展示架訂單拉貨認列，既有多家Home Depot以及Target大型零售商展示架專案，亦維持良好認列進度，帶動展示架ODM業務銷售表現明顯增溫。

除此之外，隨著大型零售通路對供應商整合能力要求提升，裕慶已由傳統展示架製造，延伸至倉儲配送、現場安裝等加值服務，帶動客戶黏著度顯著提升。

尤其，Lowe’s客戶約600家門市智能灑水系統安裝服務，預計自第2季起陸續展開，將進一步挹注展示架安裝與服務收入成長，並為今年營運增添新動能。

觀察全球零售通路持續朝智慧化、數位化升級，國際品牌及大型通路商對展示架功能性與整合服務需求同步提升，裕慶亦積極推進產品升級與新事業布局，以擴大未來營運成長動能。

其中，裕慶布局的數位貨架與智慧電子標籤展示架產品，預計第2季完成系統驗證，目標切入智慧零售新應用領域，有助提升產品附加價值，進一步鞏固高階商用展示架市場競爭優勢。

另一方面，裕慶亦積極打造第二成長曲線，已於2025年底成立家用門鎖事業群，憑藉相關產品客戶群與既有展示架客戶高度重疊，可透過既有客戶平台快速導入新品、有效降低市場開發成本並縮短導入時程，有望自第2季起陸續貢獻營收。

展望第2季，裕慶持審慎樂觀看法。近期美國針對鋼鐵、鋁與銅相關關稅制度進行調整，下調部分衍生產品稅率，有助減輕客戶在展示架採購端的關稅成本壓力，進一步提升零售通路客戶於展店、改裝及汰舊換新的意願。

隨著Lowe’s大型安裝服務專案逐步展開、家用門鎖新事業正式開始貢獻，加上既有展示架ODM/OEM訂單維持良好出貨節奏，裕慶將積極打造「商用展示架＋床組機構件＋家用門鎖＋板金加工」四大成長引擎，可望帶動未來營運逐季成長目標。

營收 Lowe

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