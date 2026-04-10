柏文營收／3月5.8億元、年增21.9% 創單月歷史新高

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告3月合併營收5.8億元，創單月歷史新高，月增18.5%，年增21.9%。該公司旗下主力品牌「健身工廠」本季將在台中地區開張兩個新據點；而截至今年底全台將有93家據點，可提升市場占有率，創造營運新成長動能。

柏文表示，該公司受惠健身需求成長，展現較市場更強的增長動能，旗下「健身工廠」會員人數自2022年5月起連續逾40個月增長，會員健身的黏著度愈來愈高，帶動營收持續創歷史新高。

以3月營收為例，單月為5.8億元，續創歷史新高，月增18.5%，年增21.9%；累計今年第1季營收達16.27億元，年增20.2%。柏文10日以平盤收於139元。