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水泥雙雄台泥、亞泥3月營收雙雙較上月大增四、五成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥公布3月單月合併營收124.1億元，較上月大增44.4%。 圖/台泥提供
台泥公布3月單月合併營收124.1億元，較上月大增44.4%。 圖/台泥提供

水泥雙雄台泥（1101）、亞泥（1102）10日雙雙公布3月合併營收，台泥單月合併營收124.1億元，較上月大增44.4%，主要是處分海螺股票增加權益金額近10億元；亞泥單月合併營收53.49億元，受惠春節後需求回溫，較上月大幅成長53.1%。

台泥3月合併營收年減8.9%，今年首季合併營收332.6億元，年減4.9%。台泥在水泥事業表現，土耳其OYAK Cimento於1-2月因當地遇十年來罕見的極端氣候影響，降雨量比歷年高出50-60%以上，造成工地無法開工銷售量下滑，4月以來天氣恢復正常，水泥銷售量亦逐步回升。

台泥的葡萄牙Cimpor水泥公司因當地售價上漲，營業額同步提升，土耳其及葡萄牙水泥1–3月累計營收136.6億元，比去年同期微減4億元，另外台灣及大陸地區水泥業務，因農曆年長假及房地產市場走軟，致營收下降，1–3月水泥營收266.4億元，較去年同期減少4.8%，預期4月營收逐步回升。

能源事業方面，台泥社會轉型能源和平電力因運轉天數較多，1-3月累計營收39.5億元，比去年同期增加22.8%，新能源事業主要因三元電池廠火災停產等影響，1–3月營收比去年同期下降。

亞泥3月營收雖較上月大幅成長53.1%，但受市場價格與需求影響，較去年同期減少18.11%。累計第1季合併營收148.29億元，年減10.64%。亞泥表示，3月營收回升主因農曆年後開工帶動出貨，水泥與預拌混凝土銷量同步提升，加上電力事業發電量增加，整體營運回溫。

不過，若與去年同期相比，市場供需仍在調整階段。台灣市場方面，預拌混凝土需求趨緩，加上電力事業能量費率下調，影響營收表現；大陸市場方面，量價同步回落，為營收年減主因。

展望後市，亞泥指出，隨公共工程推進及營建旺季需求帶動，第2季表現可正面看待；同時將持續推動多角化布局，強化營運韌性，審慎因應市場變化。

土耳其 亞泥 台泥

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