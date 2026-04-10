台中銀、遠東銀首季獲利 年增同步逾一成

台灣虎航（6757）10日公布2026年3月自結單月營收達17.9億元，年增27%，創歷史次高紀錄。第1季逢寒假、春節9天連假，再加上WBC世界棒球經典賽預賽於日本東京巨蛋開打及櫻花陸續提早綻放而帶動集客效應，第1季整體出遊需求旺盛，推升單季平均載客率達創紀錄的92%，2026年首季合併營收達55.4億元，刷新歷史新高，年增19.6%。

2026-04-10 18:50