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台中銀、遠東銀首季獲利 年增同步逾一成

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供
台中銀行總行大樓。台中銀行／提供

台中銀（2812）及遠東銀（2845）10日同步公告3月自結盈餘，其中，台中銀累積前三月合併稅後純益24.26億元，年增11.56%，每股稅後純益（EPS）0.4元；遠東銀前三月稅後純益也同樣年增逾一成，前三月稅後純益12.19億元，年增約10.18%，累計每股稅後純益（EPS）0.25元。

根據台中銀公告，3月合併稅後純益達7.51億元，累積前三月合併稅後純益24.26億元，與去年同期相比，年增約11.56%，每股稅後純益（EPS）0.4元。

台中銀先前董事會已決議通過2025年度盈餘分派案，每股擬配發0.39元現金股利及0.67元股票股利，每股總股利合計1.06元；今年股東常會預計將於5月27日召開，股東會紀念品將發放洗碗精。

遠東銀3月自結稅後純益4.32億元，累積前三月稅後純益12.19億元，與去年同期相比，年增約10.18%，累計每股稅後純益（EPS）0.25元。

遠東銀日前董事會也決議股利發放，每股擬配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元，現金殖利率力守4%以上水準。

股東會 股利 EPS

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