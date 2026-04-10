華航營收／3月207億元 締造歷年單月新高紀錄

華航集團（2610）3月份合併營收為207.85億元，刷新歷年單月最高紀錄，其中，客運營收126.12億元，較上月成長3.05%，較去年同期成長26.45%；貨運營收63.15億元，較上月成長31.08%，較去年同期成長7.09%，整體客貨營收表現亮眼。

客運方面，適逢3月進入賞櫻旅遊熱潮，歐洲、北美、東北亞航線平均載客率皆超過八成，其中以東京、大阪、名古屋、福岡、北海道等最受旅客喜愛，載客率超過九成。4月起，華航為擴大服務旅客，布拉格增至每周三班，並提供一個月免費布拉格機場往返德國德勒斯登中央車站的接駁巴士服務，預估載客率約九成。華航網站即日起至4月19日推出2026春季精選航線優惠81折起促銷活動，北美、東北亞、東南亞、香港/大陸等航線皆有優惠。

貨運方面，農曆新年假期後，各行各業積極復產，且受惠 AI 伺服器、半導體機台與設備、無人機等相關貨源出貨強勁，包機需求踴躍，帶動3月價量雙雙上揚。本月受中東戰事持續延燒，致航空燃油價格高漲、營運成本增加，華航將緊密關注國際航空客貨運市場變化，滾動式檢視燃油附加費，彈性調整最適營運航班規模及配置，確保客貨運營運穩定性。