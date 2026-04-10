熙特爾營收／3月18.26億元 月增近三倍、年增逾30倍

台灣新創能源企業熙特爾新能源（7740）10日公告，2026年3月合併營收約新台幣18.26億元，月增率近三倍、年增率約3,063%；累計今年第1季合併營收突破新台幣30億元，單季表現直逼去年全年營收42億元，相較2025年同季度成長逾11倍，顯示指標性案場工進推動與電池出貨雙引擎同步催動，營運邁入高速爆發階段。

熙特爾表示，3月營收成長受惠於高雄指標性儲能案場工程進度認列，占營收貢獻超過七成，加上電池出貨的助攻下，帶動單月營收續攀高峰。第1季合併營收來到30.91億元，突破2025年全年營收42.21億元之七成水準。隨著AI算力中心的能源需求持續擴大，以及攜手VOLVO PENTA推出的行動快充一體機已進入設計驗證階段，可望推升整體營收結構更多元。

多元布局分進合擊 熙特爾海外版圖加速成形

此外，熙特爾在日本布局也將迎來新里程碑，於2025年成立的海外子公司「和熙新能源合同會社」，以電力市場拓展、電池模組出貨及策略投資三路進軍日本市場，營運動能將正式發力，預計今年下半年海外市場貢獻度將逐步提升，挹注成長動能。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，海外策略將採取分進合擊，除了率先啟動的日本市場，也將同步拓展東南亞藍圖，藉由與VOLVO PENTA合作的行動儲能產品逐步落地，下一步將串聯日韓、星馬、菲律賓、泰國、越南、印尼等多國經銷商，打造區域智慧儲能生態系。未來將持續強化軟硬體整合的既有優勢，結合台中子公司辰熙精密的電池模組產線之MIT 生產量能，與自主研發EMS 能源管理系統，擴大多元應用場景，推動營運穩定成長。隨著海外版圖陸續開展，熙特爾將秉持以技術與維運能力為核心，深耕儲能領域，朝國際級能源系統聚合商邁進。