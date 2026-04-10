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熙特爾Q1營收再創新高 單季直逼去年全年營收的七成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
熙特爾總經理陳伯勳。圖／本報資料照片
熙特爾總經理陳伯勳。圖／本報資料照片

熙特爾新能源（7740-創）今日公告，3月合併營收約18.26億元，月增率近三倍、年增率約3063 %；累計今年第1季合併營收突破新台幣30億元，單季表現直逼去年全年營收42億元的71%，相較2025年同季度成長逾12倍，顯示指標性案場工進推動與電池出貨雙引擎同步催動，營運邁入高速爆發階段。 

熙特爾表示，3月營收成長受惠於高雄指標性儲能案場工程進度認列，占營收貢獻超過七成，加上電池出貨的助攻下，帶動單月營收續攀高峰。第一季合併營收來到30.91億元，突破2025年全年營收42.21億元之七成水準。隨著AI算力中心的能源需求持續擴大，以及攜手VOLVO PENTA推出的行動快充一體機已進入設計驗證階段，可望推升整體營收結構更加多元。

此外，熙特爾在日本布局也將迎來新里程碑，於2025年成立的海外子公司「和熙新能源合同會社」，以電力市場拓展、電池模組出貨及策略投資三路進軍日本市場，營運動能將正式發力，預計今年下半年海外市場貢獻度將逐步提升，挹注成長動能。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，海外策略將採取分進合擊，除了率先啟動的日本市場，也將同步拓展東南亞藍圖，藉由與VOLVO PENTA合作的行動儲能產品逐步落地，下一步將串聯日韓、星馬、菲律賓、泰國、越南、印尼等多國經銷商，打造區域智慧儲能生態系。

營收 高雄 新台幣

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