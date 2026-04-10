中租首季自結獲利55.7億元、年增1% EPS 3.26元

中租控股（5871）10日公告今年3月營收、獲利，其中，3月自結合併營收為84.1億元，儘管比去年同期年減2.8%，但單月營收仍創下近11個月新高；累計前三月營收約240億元、年減2.8%；在獲利方面，3月單月稅後純益21.9億元，累計前三月合併稅後純益55.7億元，年增約1.1%，累計每股稅後純益（EPS）為3.26元。

從營收來看，中租前三月累計營收約新台幣240億元，年減2.8%，分地區別來看，台灣、中國大陸累計營收分別年減0.8%、年減12%，東協地區累計營收則是年增9%；若與前月相較，3月合併營收成長12%，中租表示，主要是因為整體新增業績增加，合併利息收入及手續費收入較前月增加。

此外，中租控股也同步公告自結獲利，3月單月自結合併稅後純益新台幣21.9億元，單季每股稅後純益（EPS）1.28元，累計前三月合併稅後純益為新台幣55.7億元，年增約1.1%，累計每股稅後純益（EPS）3.26元。其中，以營運地區別來看，台灣及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長10%及12%，至於中國大陸地區則年減7%。

不過，3月單月獲利若與前月相比，則月增42%，主要是因3月合併營收月增12%，且業外受惠中國大陸地區稅務利益入帳。

中租日前董事會也已通過2025年盈餘分配案，2026年擬發放每股5.8元現金股利，及每股0.2元股票股利，將待5月26日年度股東會通過。