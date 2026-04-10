統一超營收／3月297億元、年增4.93% 創同期新高

統一超（2912）10日公布3月營收297.61億元，年增4.93%，再創單月同期歷史新高；首季營收達885.28億元，年增4.59%。

台灣7-ELEVEN穩健展店，全台門市與智FUN機等多元服務據點合計超過8,360家，積極把握元宵節、38婦女節、國際運動賽事、高雄櫻花季、演唱會、開齋節、國際早餐日、世界關燈日等生活消費需求，聚焦會員、鮮食、咖啡、茶飲、i預購等差異化結構開發創新話題商品、策動主題活動，有效提升銷售、帶進來客，挹注本業業績持續成長。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一精工（速邁樂加油站）、統一速達（黑貓宅急便）均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，透過跨產業、跨通路及海內外策略結盟，持續擴大具差異化優勢的「OPENPOINT點數生態圈」。截至目前已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，並結合線上與線下通路推廣中國信託uniopen聯名卡，有效提升點數流通量與會員互動黏著度。截至3月底，會員數已逼近2,000萬人，會員規模與活躍度穩健成長。

3月聚焦追星話題與豐富節慶商機，台灣7-ELEVEN結合「高雄櫻花季」音樂節、首度攜手南韓人氣女團成員周子瑜，推出多款限定包裝、聯名新品，涵蓋鮮食、烘焙甜點、冰品、CITY系列飲品等品項，有效帶動來客數與相關商品業績成長。針對近年日漸重視健康趨勢，持續提供多元即食蛋品、冷藏吊掛多樣化商品，滿足消費者加菜或補充蛋白質所需。提前布局夏季飲品需求，「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全面換上新菜單，結合省力化的專利單杯萃茶設備與24小時供應優勢，於全台超過570家門市開賣，挹注現調飲品業績動能。

同時掌握元宵節、國際棒球賽事熱潮，推出IP燈籠、節令限定商品與主題優惠活動，拉動門市整體消費表現；全店集點以日本三麗鷗的布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗「三狗軍團」推出限定商品，更掌握「停留商機」打造遊憩空間創新複合服務「OPEN! FUNLAND」，持續於北中南擴點帶給消費者超商遊樂體驗，並規劃「IP專區」販售「盒玩」、「公仔肖像」、「動漫」等主題商品，帶動IP及玩具相關業績成長。

台灣7-ELEVEN瞄準電商紅海與多元族群在台生活服務需求，社群帶貨服務平台「賣貨便」迎來7周年，搭配安心取與多元慶生活動，並推出全新賣家版APP，以更直覺的商品上架體驗擴大滿足近700萬名賣家會員，帶動平台交易規模穩定擴大。此外，看好來台工作者與學生消費需求，於開齋節期間跨鮮食、飲料、零食等品類推出主題優惠，並結盟數位匯款、電信業者推出多元便利的海外匯款、電信儲值服務，多元貼心服務持續為門市創造新來客。

展望4月，台灣7-ELEVEN將持續因應愚人節、兒童節、清明連假及媽祖遶境等節慶話題，推出多元主題活動與結構型新品，結合優惠促購與會員互動機制，持續創造來客與消費動能，推升整體營運表現穩健成長，積極架構超越消費者期待的生活服務平台。