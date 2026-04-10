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葡萄王營收／3月8.6億元年減6.96% 第1季22.8億元、年增1.14%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

葡萄王（1707）10日公告2026年3月營收為8.6億元，年減6.96%；累計第1季合併營收22.8億元，年增1.14%，在OEM／ODM業務持續成長帶動下，整體營運維持穩健。葡萄王表示，將持續優化成長策略，逐步由內需市場導向拓展代工業務及海外市場布局。對全年營運表現持審慎樂觀，有信心在變動環境中穩步成長。

葡萄王各事業體中表現最亮眼的OEM／ODM業務，維持強勁成長續航力，3月營收年增21.01%，累計1-3月較去年同期成長38.96%。主要動能來自國內外原料銷售持續放量，並受惠於全球關鍵客戶代工訂單需求強勢，帶動益生菌與軟膠囊等重點劑型代工品項穩健成長；藥品訂單亦持續挹注穩定營收。

另一方面，團隊積極拓展國際市場版圖，預計於5月首度進軍歐洲參展。隨著歐美市場對具臨床驗證之猴頭菇原料需求持續升溫，預期將為公司後續營運注入新一波成長動能。

葡萄王自有品牌全通路因應清明連假活動檔期，搶攻走春出遊及熬夜需求，主力超商於活動期間提前於3月底備貨，其中以機能飲料「PowerBOMB爆能能量飲料」表現最為優異。保健食品「樟芝王系列」因爭取美式賣場會員護照專案優惠活動，創造出單月雙位數成長的出貨成績。台灣事業體在OEM／ODM與自有品牌雙軌推動下，3月營收年增9.82%，累計1-3月年增20.78%。

上海葡萄王3月營收年增2.68%，累計1-3月營收年增11.54%，展現穩健成長動能。代工業務方面，客戶年度口服美容新品已順利完成生產，預計於4月正式上市銷售；同時攜手鮮果茶飲品牌客戶，共同開發快消品類功能性系列飲品，也將在今年夏季推出。上海葡萄王指出，將持續推進經銷與自有品牌業務發展，並優化產能利用效率，為整體營運挹注穩定成長動能。

直銷事業體UVACO葡眾3月營收年減10.43%，累計1-3月營收年減4.16%。目前直銷事業正值台灣成熟階段轉向品類延伸及海外布局調整期，隨著馬來西亞市場吉隆坡營運中心即將啟動營運，營運動能可望持續擴展，為邁向新一波成長高峰奠定良好基礎。

營收 葡萄王

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