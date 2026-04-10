中信辜仲諒入股 台泥迎來變化？ 股價持續走高守穩25元

中信金（2891）大股東辜仲諒大舉自集中市場買進台泥（1101）股票，持股比例升至5.26%，躍居單一最大股東，業內推測，辜仲諒此次是應和信辜家之邀，但後續是否擴大持股或是參與台泥經營，將視中信、和信兩大辜家的協商結果。股價走勢顯示市場對此改變有期待，台泥昨日回檔一天後，10日重啟漲勢，盤中漲幅近2%，守穩25元。

2003年辜家分家後，台泥由和信體系主導經營，而中信體系則專注於金融版圖發展，如今辜仲諒重新大舉進場，以家族歷史來看，像是「在低谷時回頭支撐核心資產」。

據悉，現任董事長張安平有意引進具資金實力且具家族淵源的策略股東，以強化股權結構並提升公司抗外部干擾能力。不過張安平回應，並不知悉辜仲諒投資動作，將在最短時間了解投資想法。台泥也表示，尚未了解辜仲諒是否成為最大股東，同時對於辜仲諒是否會在今年股東會有動作尚未得知。

依據2025年4月揭露資料，台泥第一大股東為嘉新水泥（1103），與其子公司嘉新國際持股合計約4.72%；第二大股東為台泥前董座辜成允夫人侯天儀代表的中信投資、與恆強投資合計約3.28%，若加計辜仲諒的持股，辜家大合作後有機會拿下近一成股權。

另外，台泥全台土地資產約42萬坪，台泥總經理程耀輝曾說明，台泥持有的土地資產帳面價值總計達602億元，目前「台北信義」、「新竹竹東」及「高雄鼓山」三大開發案為公司重點開發的項目。

台泥9日宣布，通過台北市信義計畫區基隆路逸仙段土地開發案，將投入268億元啟動資產活化計畫，打造台北市綠色新地標。初步規劃三棟頂級企業總部大樓，除一棟自用外，另兩棟擬出租或出售。

台泥今以25.35元開高，盤中一度衝至26.4元，漲幅近2%。