串聯機器人動力系統自主化供應鏈 中鋼辦台灣供應鏈研討會

全球機器人及無人機產業正迎來人工智慧AI驅動的爆發性成長浪潮，中鋼（2002）為整合國內動力系統業者量能及推動產業供應鏈轉型，４月9日在中鋼集團總部大樓國際會議廳舉辦建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會，並邀集金屬中心、工業技術研究院、成功大學馬達中心、台灣馬達產業協會等七間學研單位，以及包括大亞電線電纜（1609）、東元電機（1504）、富田電機（4590）、鴻海（2317）、和碩（4938）、上銀科技（2049）、全球傳動（4540）、達明機器人（4585）等國內90家廠商業者齊聚一堂，出席人數逾220人，全場座無虛席，除進行深度技術交流，也期望促成台灣機器人動力系統「Team Taiwan」，中鋼將扮演進軍全球機器人供應鏈的最強助攻手。

中鋼董事長黃建智致詞時說明，過去中鋼主要配合全球主流車廠開發生產高品級的電磁鋼材，應用於電動車、電動巴士及電動機車等動力系統，隨著全球製造業正經歷 AI爆發與智慧移動的短鏈革命，機器人市場迎來飛速成長的關鍵時刻，而機器人馬達對功率密度的要求遠高於一般載具，其鐵芯材料須具備極薄、高導磁及高磁通密度等嚴苛特性，加上此類高階技術長期由國際大廠掌握，台灣業者多擔任中下游的代工角色。

黃建智表示，為突破原本的結構性限制，中鋼積極從單純的材料供應者轉型為供應鏈的整合推動者，不僅斥資新台幣150億元建置高階極薄的電磁鋼專業產線，也成功開發出 0.10mm 超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，技術實力已躍居國際領先水準，成為國內業者的強力後盾。黃董事長期待透過今日研討會串聯國內馬達與系統廠，除建立機器人動力系統的關鍵技術示範團隊，也組成「Team Taiwan」接軌全球機器人產業，合作打進世界盃舞台。

成功大學國家講座教授蔡明祺表示，成功大學和中鋼在人才培育及技術研發已合作20年，讓馬達應用從電動車拓展至無人機及機器人領域，相信透過這次活動建立起產業量能，也期望中鋼帶領業界成功打造國內機器人自主供應鏈。金屬中心執行長賴永祥表示，機器人已從工廠走入人們的生活，而動力系統有如機器人的心臟及肌肉，感謝中鋼聚集及帶領動力系統業者，針對機器人關鍵模組共同發展。

台灣馬達產業協會理事長沈尚弘則強調「機器人的氣力，交給馬達就對了」，因為好的馬達是機器人智慧應用的基礎，協會近年來努力將馬達技術延伸至電動車、無人機、醫療及半導體等各種應用端，感謝中鋼及國內業者一起為機器人產業的未來共同打拼。

中鋼在研討會展示近年來為動力系統所打造的四大核心技術，包括超高性能0.10 mm超薄電磁鋼材開發、電動載具馬達設計分析應用技術、自黏鐵芯量產製造技術以及數位孿生虛擬環境訓練技術，相關技術成果已逐步落實應用於電動車及無人機等領域。

此外，中鋼為協助國內客戶建立從小量試製到百萬顆馬達等級的量產能力，並補足系統廠與馬達廠間的量產技術落差，亦積極推動鐵芯品質與非破壞分析檢測、自黏鐵芯量產設備開發協助，以及高精密沖壓共研平台建置等多項產業升級工作，以串接整合國內產學能量，縮短企業學習曲線，加速量產技術落地，協助台灣廠商全面提升供應能力。

中鋼技術副總劉宏義指出，動力系統是機器人最核心的心臟，這次研討會不僅是技術交流平台，更是產業實質對接的重要起點，而中鋼電磁鋼材的頂尖產製技術、專業的電磁模擬與熱流分析團隊，以及所建置的自黏鐵芯加工示範產線，將是國內動力系統業者最強大的後援，惟「材料是基礎，整合才能創造勝算」，中鋼未來將推動「聯合提案」模式，扮演整合推動角色，攜手國內馬達、減速機等業者共同對接國際系統大廠，爭取全球市場商機，朝台灣成為國際馬達與機器人產業重要生產基地的目標邁進。