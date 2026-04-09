伸興營收／3月6.99億元年增5.98% 「雙軸轉型」效應逐步顯現

伸興工業（1558）公布3月合併營收6.99億元，月增37.95%、年增5.98%，回到年月雙增走勢；累計第1季合併營收19.26億元，年減5.7%，年減幅明顯收斂。伸興表示，集團布局AI機器人關鍵零件與多元產業應用，「雙軸轉型」效應逐步顯現。

伸興近年深化「控股集團化」後的雙軸轉型，目前子公司宇隆（2233）在機器人領域的布局，已由研發期逐漸跨入量產期，其自主研發的「TUF ONE」機器人關節減速機模組，已成功打入全球人形機器人供應鏈，成為集團推動新成長曲線的第二引擎。

伸興表示，3月營收回溫，主要受惠於歐美通路於農曆年後庫存回補動能強勁，主力機種機械式縫紉機出貨占比拉升，單月營收表現亮眼，展現本業穩健的營運與現金流實力。

就第1季本業縫紉機整體接單與出貨節奏觀察，目前歐、美市場營收占比仍為首季主要支撐；亞洲與其他新興市場亦因網路銷售暢旺，接單出貨皆有成長。

另受惠DIY手作、個人工作室及中小型商業應用需求逐步回溫，帶動傳統機械式縫紉機產品及高階電腦式縫紉機產品比重進一步提升。越南生產基地垂直整合效益也持續發酵，創造集團在供應鏈韌性上持續維持良好競爭優勢。

至於AI機器人部分，伸興集團觀察到，隨著全球人形機器人與專用型AI機器人需求快速升溫，國際大廠也持續推進新品與量產時程，加上2026年COMPUTEX首度設立「AI ROBOTICS」專區，實體AI商機加速發酵。

子公司宇隆持續深化AI機器人與智慧製造整體布局，以資源整合方式推動精密傳動、減速機模組與系統端應用方案發展，目前機器人相關事業，也積極切入美系機器人大廠供應鏈送樣與模組化方案合作。

尤其在「非紅供應鏈」趨勢下，宇隆憑藉長期累積的精密加工能力，正逐步將減速機與關鍵傳動模組，由單一零件供應，升級至更貼近系統端需求的整合方案，成為未來中長期成長的重要新動能。