時碩營收／3月4.67億元、年增12.61% 第1季13.55億元創同期新高

精密金屬加工龍頭廠時碩工業（4566）公布3月合併營收4.67億元，受惠汽車、航太及工業應用零件產品出貨增溫，月增22.95%、年增12.61%，創同期次高；累計第1季合併營收13.54億元，季增11.35% 、年增8.16%，改寫同期新高、歷史次高。

時碩10日將參加台新證券主辦線上法說會，時碩近年布局AI伺服器散熱及機器人產業，相關成果陸續顯現，除提供AI散熱解決方案及水冷板外，也與大陸機器人廠商合作且獲打樣品訂單，預期將成為法人關注的焦點。

法人指出，時碩航太新接單逐步發酵，加上水冷散熱訂單預計第2季底開始放量，訂單能見度看到明年上半年；預期下半年營收動能逐步走強，全年營收有機會改寫歷史新高。

展望未來，時碩預期，今年車用訂單可續穩，而工業應用則包括半導體、油氣領域的感測與儀表設備，預期今年狀況可較去年改善；至於航太可維持15%至20%的增長幅度，營收占比可較去年的18%再提升。

在機器人布局方面，時碩已陸續出貨給美系人形機器人廠，也出貨陸系機器人廠關節模組4至5個金屬扣件。

而新成長動能則來自水冷散熱，目前已取得來自美系CSP大廠水冷散熱相關訂單，產品應用範圍涵蓋水冷接頭、分歧管、散熱鰭片、均熱板等；隨著下半年水冷散熱營收貢獻放大，預期下半年水冷散熱營收占比可達一成以上，並占全年營收高個位數占比。

法人預期，時碩在營收規模提升、毛利率持穩，加上業外相對較無匯損等風險干擾下，若費用可控管平穩，今年獲利預期將有較去年大幅改善的空間。

時碩近年積極拓展多元產業應用，去年非車用占比接近五成，今年在航太、水冷散熱加持下，可望進一步提升，而因應水冷散熱、人形機器人新應用，以及泰國廠投資，今年資本支出估較去年增加。

時碩泰國廠第一棟廠房已完工，預計第2季進行產線認證，初期會先以車用、工業應用等既有產品為主，中長期則規劃延伸至航太、水冷散熱、機器人等領域，希望打造泰國廠成為多元供應鏈的重要一環。