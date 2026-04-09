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櫻花營收／3月9.5億元創同期新高 帶動首季29.1億元創新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

廚衛電龍頭品牌台灣櫻花（9911）公布3月合併營收9.50億元，月增10.14%、年增3.43%，回到年月雙增走勢，並創同期新高；累計第1季合併營收29.10億元，季增13.88%、年增5.46%，創單季營收歷史新高。

台灣櫻花指出，第1季營收創高，主要受惠於換購市場的廚衛電推動AI智能產品轉換，帶動業績成長3%，其中AI油煙機更帶來雙位數成長，而整體廚房隨建案交屋帶動出貨量持續提升，業績也成長7%。

展望第2季，在持續推動換購市場升級推廣方案帶動下，廚衛電產品預期銷售動能將延續成長；同時，整體廚房隨著建案大量出貨，亦可望持續成長，兩大事業動能同步發揮，整體營運表現審慎樂觀。

台灣櫻花自2019年提出五年成長策略，聚焦「新產品、新事業、新市場」三大布局方向，成果已逐步反映在近年營運表現上。

在新產品方面，淨水產品線透過品類深化與通路經營，逐步放大營收貢獻；新事業方面，家居事業在調整營運模式後，深化與建案客戶的合作模式，營運規模與貢獻度穩步提升；新市場布局上，越南市場經過通路與庫存結構調整，營收表現逐步回穩。

法人指出，隨著廚衛電進入傳統銷售旺季，整體廚房接單能見度提升，加上高階與智能化產品滲透率持續拉高，台灣櫻花2026年營運動能可望延續，全年營收再創新高可期。

廚房 營收

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