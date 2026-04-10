快訊

副手閃辭…李洋看報導才知 立委質疑人事遭架空

告別厄運！3星座今年準備大發...雙子撥雲見日、他貴人運超旺

川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

聽新聞
0:00 / 0:00

南寶第1季營收年增5% 刷新同期紀錄

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

樹脂大廠南寶（4766）昨（9）日公布3月合併營收23.92億元、年增17.4%，寫單月同期歷史新高；首季營收58.36億元、年增5.08%，也創下同期新高。

南寶表示，受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，3月單月營收成長。此外，在持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成下，首季營收亦寫佳績。

近期面對原油價格波動，部分原物料面臨上漲壓力，南寶表示，持續透過密切監測機制，妥善控管對獲利的影響，並積極確保上游原物料供應穩定。同時，南寶也與客戶保持密切溝通，並全力維持出貨穩定。

展望今年，南寶看好鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，力拚今年營收再創新高。在半導體應用上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。

原物料 營收

延伸閱讀

鼎基Q1營收年減14.8％ 第2季出貨量有望增加

南寶營收／3月23.9億元、年增17.4% 創同期新高

綠茵營收／3月9,938萬元、年增20.4％ 創同期新高

崇越營收／3月首度突破70億元大關 第1季185億元同步創高

相關新聞

大亞3月營收年增19% 華新增2%

線纜廠華新（1605）、大亞、大東電昨（9）日公告3月營收數字，三家線纜廠均交出年增成績單；其中，華新3月營收157.22億元，年增2.5%；累計今年第1季營收410.5億元，年減8.5%。

正隆3月營收年增10％ 越南市場報捷

工紙大廠正隆（1904）昨（9）日公布3月營收41.4億元，年增10.3%，創近15個月新高；首季營收104.2億元，年增1.3%。

保瑞3月合併營收年增6% 胃藥拉貨升溫

保瑞（6472）昨（9）日公告3月合併營收15.3億元，年增6.28%，營收動能明顯回溫。主要受惠於旗下胃食道逆流學名藥DLS重啟拉貨，帶動整體出貨量回升。

華固、遠雄第1季營運躍進

兩大建商華固（2548）、遠雄今年迎交屋入帳，均呈現大躍進。華固昨（9）日公告3月營收19.6億元，年增81,838.7%（逾818倍）；累計今年第1季營收42億元，年增36,624.4%（約366倍）。

王品、漢來美食第1季營收創新高

餐飲股首季營收表現犀利，王品（2727）、漢來美食昨（9）日公告第1季營收，雙雙創下單季歷史新高，王座亦寫下單季歷史次高。

南寶第1季營收年增5% 刷新同期紀錄

樹脂大廠南寶（4766）昨（9）日公布3月合併營收23.92億元、年增17.4%，寫單月同期歷史新高；首季營收58.36億元、年增5.08%，也創下同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。