王品、漢來美食第1季營收創新高

餐飲股首季營收表現犀利，王品（2727）、漢來美食昨（9）日公告第1季營收，雙雙創下單季歷史新高，王座亦寫下單季歷史次高。

展望第2季，業者普遍看好4月兒童節連假、5月母親節，以及6月端午節、畢業季等聚餐商機接力發酵，營收動能可望續站高檔。

王品公告3月營收，兩岸合併營收新台幣19.6億元，年增7.8%，改寫同期新高。台灣營收15.7億元，年增5.8%，也創同期新高。大陸營收3.9億元，年增16.3%。第1季合併營收64.8億元，年增9.4%，改寫單季營收新高紀錄。

王品擺脫3月「餐飲淡季魔咒」，「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」四大品牌有六家店營收突破千萬，表現亮眼。集團順應市場需求，同步進行品牌轉型，其中，「原燒日式燒肉」從單點轉為半自助吧，3月期間在板橋文化、汐止遠雄、嘉義耐斯和三重龍門店，完成轉換四間門市，成功提升單店營收與坪效。

漢來美食公告3月營收5.8億元，年增19.8%，創同期新高。第1季營收19.8億元，年增14.5%。漢來美食董事會昨日並通過發放每股現金股利8元，配發率近80%，以昨收盤價計算，現金殖利率5.1%。

漢來美食表示，今年進入展店戰鬥期，隨著台中洲際漢神購物廣場開幕，三大指標餐廳同步進駐，包括高端粵菜餐廳「名人坊」、全新天然取向蔬食品牌「樂蔬」，及中餐人氣品牌「漢來上海湯包」均正式營業，預期帶動後續營收新動能。

王座公告3月合併營收1.4億元，年增28.4％，創同期新高；首季合併營收5億元，年增38.7％。王座表示，台灣今年經濟穩健，春節連假效應顯著，加上最低工資調升，內需消費活絡，另一方面，併購養心餐飲後帶動營收規模擴大，加上多品牌展店效益發酵，帶動整體營收穩步提升。