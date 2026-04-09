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台驊3月營收月增15% 年後出貨回溫
台驊控股3月合併營收較2月成長15.46%，受惠農曆春節後工作天數恢復，前期遞延出貨逐步回補，帶動出貨動能回溫；運力供給相對充裕，各區域與產業表現有差異，近期受地緣政治因素影響，客戶出貨與庫存安排維持審慎。
台驊控股今天公布3月合併營收新台幣16.59億元，較2月成長15.46%，較去年同期減少4.56%；累計前3月合併營收48.47億元，年減12.99%。
台驊表示，3月營收回升，主要是農曆春節後工作天數恢復，前期遞延出貨逐步回補，帶動整體出貨動能回溫，各事業體營運表現同步改善。
海運方面，3月營收8.61億元，月增10.35%、年減5.82%。台驊指出，3月海運營收月增主要反映節後出貨恢復及部分航線貨量回升；同時，部分航線運價較2月回升，在運能供給仍相對充裕的情況下，市場仍處於調整過程。但整體市場價格動能較2月改善。
空運方面，台驊觀察，3月營收較2月成長20.68%，較去年同期成長8.49%。受高階電子產品、半導體設備及專案型貨品需求支撐。
中歐鐵路方面，3月營收0.75億元，較2月成長57.67%，較去年同期減少25.29%。台驊表示，營收較上月回升，主要是部分2月遞延班列於3月出貨，加上訂艙需求較2月增加，帶動貨量回升；此外，受艙位供給相對緊張影響，運價於3月出現階段性上調。
台驊指出，整體來看，2026年第1季物流市場仍在調整過程中，節後需求雖有回溫，但在運力供給仍相對充裕及國際貿易環境變動影響下，各區域與產業表現仍有差異。近期國際貿易政策與地緣政治因素持續影響市場氛圍，客戶在出貨與庫存安排上普遍維持審慎，供應鏈配置也持續朝分散與彈性方向調整。
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