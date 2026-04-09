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麗清營收／3月6.27億元 年減11.41%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

麗清（3346）3月合併營收達6.27億元，月增72.60％，年減11.41%。累計2026年第1季合併營收16.94億元，年減17.32％。麗清指出，為打造中長期營運良好動能，集團持續推進業務接單利潤優化策略，捨棄低利潤訂單，雖短期壓抑營收規模表現，惟隨著產品與訂單組合優化效益逐步顯現，將有助提升整體營運品質與未來獲利能力。

麗清表示，目前主要Tier 1車燈系統供應商客戶拉貨動能維持穩健，包括華域視覺、海拉、廣州小糸等國際級車燈廠商持續針對既有及新車款穩定拉貨，帶動旗下LED頭燈、尾燈模組產品出貨保持良好水準。另一方面，觀察旗下頭燈控制器主力客戶下單、備貨力道已逐步回升，進一步推升整體產能稼動率站穩一定水準之上。

展望2026年第2季，看好全球先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛技術持續普及，車用智慧化發展趨勢明確，帶動LED車燈產品朝向自動調節燈光、智慧開關、多元燈光模式與高整合控制方向升級，麗清將持續精進LED車燈軟硬體整合設計能力，深化與國際Tier 1客戶合作關係，並持續推動接單組合優化與高附加價值產品布局，配合海外據點陸續開出新產能，創造今年營運逐季成長目標邁進。

麗清 營收

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