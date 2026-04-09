萬海營收／3月105億元、年減10.71% 4月調漲亞洲區間航運運價

儘管美國總統川普暫停攻打伊朗兩周，但荷莫茲海峽開放仍前景未明，市場擔憂特化族群原料成本及斷供風險等問題，但法人認為因先進製程與先進封裝需求強勁，相關供應鏈的特化廠商具有議價能力，法人持續看好。長興（1717）、永光（1711）9日股價漲停亮燈，長興並創下波段新高，收73.8元。

2026-04-09 15:39