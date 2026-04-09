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萬海營收／3月105億元、年減10.71% 4月調漲亞洲區間航運運價
萬海航運（2615）9日公告2026年3月合併營收為新台幣105.22億元，月減0.55%，年減10.71%；累計第1季營收336.40億元，年減9.3%。萬海宣布，因為成本及市場需求，亞洲洲區間航線於4月實施兩波調漲。
萬海表示，3月份價量表現均較2月分回升，惟受港口壅塞影響船期延後，部分收入遞延至4月份，致營收小幅下滑。近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連續兩周上漲，顯示市場運價走勢回穩向上。另穆斯林齋戒月已於3月下旬結束，有助出貨節奏逐步恢復正常。
目前中東衝突仍持續，雖對萬海貨量與營收之直接影響占比低於5%，惟戰事導致國際油價波動走升，並伴隨航行繞道、燃油、保險等相關成本，以及整體營運成本明顯增加。為維持航線服務穩定性與營運品質，萬海各航線運價均陸續反映增加的營運成本，其中亞洲區間航線將於4月分實施兩波調漲。
未來將持續密切關注市場及區域情勢變化，審慎因應後續發展。
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