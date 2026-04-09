長榮營收／3月275億元 月增1.41%、年減17.82%

長榮海運（2603）9日公告3月合併營收，受到中東戰爭升溫影響，3月歐洲、南亞許多樞紐港口出現壅塞跡象，運價較2月出色，單月合併營收為275.22億元，較上個月增加3.83億元，月增1.41%，相較去年同期則減少59.67億元，年減17.82%；第1季合併營收為865.60億元，較去年同期減少234.11億元，年減21.29%。

國內法人認為，長榮相較同業具殖利率保護，長榮本淨比評價由0.7倍上調至0.8倍，維持長榮「持有」投資評等，目標價上調至217元，相當於2025年預定配發現金股息16元之7.3%殖利率。

長榮海運是全球第七大貨櫃輪公司，而且近年來船隊優化策略成為獲利遙遙領先同業的重要關鍵，第1季的營收公布後，第1季的獲利表現還是有望維持高水準。

長榮海運2025年稅後純益為685.81億元，每股盈餘（EPS）為31.68元，去年再賺逾三個股本，每股淨值約260元，董事會決議將配發現金股利每股16元，配息率約50.51%；未來還有土地開發價值，位於民生東路二段推估土地近700坪長榮海運總部，將辦理危老重建案。