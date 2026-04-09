快訊

美伊停火瀕臨破局 大陸成為關鍵調停者？美高官曝停火條件不一致

長照壓力大…獨生女毆打癌父致死 她上訴求判輕一點遭駁回理由曝

外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

聽新聞
0:00 / 0:00

麗豐-KY 3月合併營收3.44億元 Q1營收年增15％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）9日公佈3月合併營收3.44億元，較上月營收增加75％，較去年同期增長4％；累計今年第1季合併營收9.18億元，年增15％，麗豐3月、第1季營收雙雙繳出年增率正成長的態勢，凸顯集團品牌轉型「科技美業」初顯成效。

麗豐-KY表示，3月及第1季營收成長，顯示聚焦門店經營策略奏效受惠，透過導入店務通管理系統而掌握門店營運狀況，精準針對門店弱項予以賦能，搭配中國本地生活雙平臺-抖音及美團代運營，終端門店來客數與療程轉化率明顯提升。

麗豐-KY並自去年底起大規模推動「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務進駐重點門店，截至今年3月底，已有超過90台機器人正式「上崗」服務，較2025年底增加150%。「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務，將AI演算法、3D視覺精準定位與6維力感測等多項先進科技深度結合，從智慧感測、經絡調理到數據分析，能依據個人狀態提供客製化調理方案，並搭配專業美容師手法與花精部絡保養系列，打造「更舒適、更精準、更深入」的沉浸式調理體驗，使麗豐-KY更進一步鞏固其在「美容保養與大健康融合」領域的市場領導地位，透過產品創新與技術導入雙軌並進，展現品牌在智慧美膚時代中的領先實力。

根據中國市場調查機構博研諮詢的報告顯示，隨著AI技術加速導入美容與大健康領域，市場規模持續快速擴張，2025年中國美容領域人工智慧市場規模達138.6億元，年增29.4%，顯著高於整體AI產業與傳統美容服務業成長幅度。預估2026年市場規模將進一步提升至179.4億元，維持近三成的高成長動能。面對全球服務業勞動力結構改變與工資上漲，麗豐-KY作為長期深耕中國美容保養市場的領導品牌，近年也全力推動AI技術與美容服務深度融合，積極擁抱AI紅利的「科技服務業」。

觀察2026年中國美容保養市場，產業正經歷劇烈的結構性調整。過去依賴「流量紅利」與「低價白牌」的模式在今年遭遇滑鐵盧，取而代之的是追求實證功效與品牌信任感的「質性消費」。

麗豐-KY指出，當前的消費者不只是「買保養品」，更是在「買解決方案」，產品必須具備快速感知的體驗與臨床數據支撐，藉由科技賦能打破傳統人力服務的產能瓶頸，從提升門店標準化運作效率到數據化決策能力，進一步優化單店營收產值與毛利結構。

「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務入駐門店後，對麗豐-KY及門店的營收都有顯著增長，今年將持續佈局各地重點門店，藉由持續深化大數據分析應用，精準掌握消費者肌膚與健康特徵，並轉化為機器人定製化護理的核心演算法，逐步建構從前端檢測到後端調理的數位化服務閉環，營收預期將會有更好的表現。在「產品力與數位營運力」雙引擎的協同效應下，麗豐-KY 致力於打造以數據為核心的智慧美容生態系，為集團在中長期的市場競爭中，構築更具長期價值的科技護城河。

麗豐 營收

延伸閱讀

綠界科技營收／3月1.73億元 年增11.8%

振宇五金營收／3月1.9億元、年增4.6%創同期新高 崇德店開幕邁向95店

聯發國際第一季營收3.05億元 創歷史同期新高

閎康營收／3月5.38億元創同期新高 AI晶片矽光子先進製程開發帶動

相關新聞

萬海營收／3月105億元、年減10.71% 4月調漲亞洲區間航運運價

萬海航運（2615）9日公告2026年3月合併營收為新台幣105.22億元，月減0.55%，年減10.71%；累計第1季營收336.40億元，年減9.3%。萬海宣布，因為成本及市場需求，亞洲洲區間航線於4月實施兩波調漲。

長榮營收／3月275億元 月增1.41%、年減17.82%

長榮海運（2603）9日公告3月合併營收，受到中東戰爭升溫影響，3月歐洲、南亞許多樞紐港口出現壅塞跡象，運價較2月出色，單月合併營收為275.22億元，較上個月增加3.83億元，月增1.41%，相較去年同期則減少59.67億元，年減17.82%；第1季合併營收為865.60億元，較去年同期減少234.11億元，年減21.29%。

陽明營收／3月124億元 年減5.85%

陽明海運（2609）3月單月營收為124.55億元，較2月營收增加0.12億元，增幅為0.09%，較去年同期營收減少7.74億元，減幅為5.85%；第1季營收達386.60億元，年減15%。

保瑞營收／3月15.3億元、年月雙增 30億資金布局下一階成長動能

保瑞（6472）9日公告3月合併營收15.3億元，月增15.22%，年增6.28%，營收動能明顯回溫。主要受惠於旗下胃食道逆流學名藥DLS重啟拉貨，帶動整體出貨量回升。

先進製程、封裝需求強勁 特化不怕原料漲！長興、永光攻漲停

儘管美國總統川普暫停攻打伊朗兩周，但荷莫茲海峽開放仍前景未明，市場擔憂特化族群原料成本及斷供風險等問題，但法人認為因先進製程與先進封裝需求強勁，相關供應鏈的特化廠商具有議價能力，法人持續看好。長興（1717）、永光（1711）9日股價漲停亮燈，長興並創下波段新高，收73.8元。

王品營收／3月19.62億元創同期新高 首季64.78億元創新高

王品（2727）9日公告3月營收，兩岸合併營收19.62億元，年增7.83%，創同期新高，其中台灣營收15.7億元，年增5.86%，也創同期新高；大陸營收3.9億元，年增16.39%。首季合併營收64.78億元，年增9.42%，改寫單季營收新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。