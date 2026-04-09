麗豐-KY 3月合併營收3.44億元 Q1營收年增15％

麗豐-KY（4137）9日公佈3月合併營收3.44億元，較上月營收增加75％，較去年同期增長4％；累計今年第1季合併營收9.18億元，年增15％，麗豐3月、第1季營收雙雙繳出年增率正成長的態勢，凸顯集團品牌轉型「科技美業」初顯成效。

麗豐-KY表示，3月及第1季營收成長，顯示聚焦門店經營策略奏效受惠，透過導入店務通管理系統而掌握門店營運狀況，精準針對門店弱項予以賦能，搭配中國本地生活雙平臺-抖音及美團代運營，終端門店來客數與療程轉化率明顯提升。

麗豐-KY並自去年底起大規模推動「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務進駐重點門店，截至今年3月底，已有超過90台機器人正式「上崗」服務，較2025年底增加150%。「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務，將AI演算法、3D視覺精準定位與6維力感測等多項先進科技深度結合，從智慧感測、經絡調理到數據分析，能依據個人狀態提供客製化調理方案，並搭配專業美容師手法與花精部絡保養系列，打造「更舒適、更精準、更深入」的沉浸式調理體驗，使麗豐-KY更進一步鞏固其在「美容保養與大健康融合」領域的市場領導地位，透過產品創新與技術導入雙軌並進，展現品牌在智慧美膚時代中的領先實力。

根據中國市場調查機構博研諮詢的報告顯示，隨著AI技術加速導入美容與大健康領域，市場規模持續快速擴張，2025年中國美容領域人工智慧市場規模達138.6億元，年增29.4%，顯著高於整體AI產業與傳統美容服務業成長幅度。預估2026年市場規模將進一步提升至179.4億元，維持近三成的高成長動能。面對全球服務業勞動力結構改變與工資上漲，麗豐-KY作為長期深耕中國美容保養市場的領導品牌，近年也全力推動AI技術與美容服務深度融合，積極擁抱AI紅利的「科技服務業」。

觀察2026年中國美容保養市場，產業正經歷劇烈的結構性調整。過去依賴「流量紅利」與「低價白牌」的模式在今年遭遇滑鐵盧，取而代之的是追求實證功效與品牌信任感的「質性消費」。

麗豐-KY指出，當前的消費者不只是「買保養品」，更是在「買解決方案」，產品必須具備快速感知的體驗與臨床數據支撐，藉由科技賦能打破傳統人力服務的產能瓶頸，從提升門店標準化運作效率到數據化決策能力，進一步優化單店營收產值與毛利結構。

「花精部絡AI智能機器人定制調理」服務入駐門店後，對麗豐-KY及門店的營收都有顯著增長，今年將持續佈局各地重點門店，藉由持續深化大數據分析應用，精準掌握消費者肌膚與健康特徵，並轉化為機器人定製化護理的核心演算法，逐步建構從前端檢測到後端調理的數位化服務閉環，營收預期將會有更好的表現。在「產品力與數位營運力」雙引擎的協同效應下，麗豐-KY 致力於打造以數據為核心的智慧美容生態系，為集團在中長期的市場競爭中，構築更具長期價值的科技護城河。