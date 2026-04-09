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台企銀、高雄銀首季獲利報喜 EPS分別為0.35元、0.2元
台企銀（2834）9日公告今年3月自結稅後純益為11.13億元，累積前3月合併稅後純益34.35億元，相較於去年同期約成長17%；累計合併每股稅後純益（EPS）0.35元；另外，高雄銀（2836）也在同一天公告3月獲利，單月自結稅後純益為1.16億元，累積前3月稅後純益約3.71億元，年增39.38%，每股稅後純益（EPS）0.2元。
台企銀3月合併稅前盈餘13.75億元，合併稅後純益11.13億元；累計合併稅前盈餘43.21億元，累計合併稅後純益34.35億元， 累計合併每股稅後純益0.35元，合併每股淨值15.34元。
台企銀去年每股稅後純益（EPS）1.26元，先前法說會已揭示，股利政策將維持以股票股利為主，搭配部分現金股利，法人預估，總股利有望比上一年的0.8元微幅增加。
高雄銀9日也同步公告自結盈餘，今年3月自結稅後純益為1.16億元，累積前3月稅後純益約3.71億元，年增39.38%，每股稅後純益（EPS）0.2元。
高雄銀先前董事會已決議普通股股利每股擬配發現金股利0.4元及股票股利0.1元，合計總股利為0.5元。
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