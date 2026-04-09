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客戶放緩拉貨節奏 虎山第1季營收年減15%
虎山3月自結合併營收約為新台幣1.2億元，受到美國對台灣銷美汽車零部件仍維持徵收高達27.5%的關稅影響，部分客戶刻意放緩拉貨節奏，致今年第1季累積營收較去年同期減少15%。
由於 2026 年初爆發的伊朗戰爭，全球能源市場正經歷劇烈動盪。油價飆升對美國汽車售後維修（AM）零件市場的影響具有「雙面性」：短期內因行駛里程減少可能受壓，中長期則受惠於換車預算轉向維修的補償效應。美國主要AM零件通路業者預估在此情況下，有利於支撐汽車售後服務市場之需求，預計整體市場在 2026 年仍將保持約7%的年成長。(註: 參考2026/2月Dorman發表的展望)
公司表示，將持續深化汽車售後市場產品開發與通路布局，並強化與主要客戶之合作關係，以提升整體競爭力，審慎因應外部環境變化，維持營運穩健成長動能。
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