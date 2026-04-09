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華新3月營收157.22億元 年增2.51%

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

華新（1605）9日公告，3月營收157.22億元，年增2.51%；累計今年第1季營收410.58億元，年減8.51%。

華新去年受到中國大陸不銹鋼市場景氣疲軟、關稅戰、鎳市場供過於求等影響，不過今年可望轉入佳境。華新4月不銹鋼盤價持續調漲，300系調漲每公噸4000元，316調漲每公噸7000元，200系與400系均調漲每公噸2000元。

華新表示，受中東地緣政治局勢動盪影響，全球原物料行情走揚，鎳、鉻、鉬以及油、氣價格上漲，鋼廠生產成本持續墊高，通膨預期心理再度升溫。此外，印尼正研議對鎳相關產品課徵出口關稅，新台幣匯率趨貶，進一步推升不銹鋼市場行情。

電線電纜事業上，華新除了持續受惠台電強韌電網計畫，瞄準國家能源轉型計畫，打造全台首座海纜廠，預計今年取得認證，2027年底開始量產，最快預計2028年可看到營收貢獻。

不銹鋼 營收 中東 印尼

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