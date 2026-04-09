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陽明營收／3月124億元 年減5.85%
陽明海運（2609）3月單月營收為124.55億元，較2月營收增加0.12億元，增幅為0.09%，較去年同期營收減少7.74億元，減幅為5.85%；第1季營收達386.60億元，年減15%。
陽明表示，航運市場在農曆年節過後，工廠陸續復工帶動貨量需求回升，有助維持市場動能；惟地緣政治緊張導致國際油價波動劇烈，燃油成本推升營運壓力，且因荷莫茲海峽航道通行受阻，航商基於航行安全考量，陸續調整航線配置以維持波灣地區貨物流通，間接提高替代港口壅塞風險。
根據經濟合作與發展組織（OECD）於2026年3月發布之《經濟展望》報告，預期2026年全球經濟成長2.9%，相比2025年的3.3%較為放緩。其中，美國內需穩定，歐元區成長動能偏弱，中國大陸與日本維持溫和成長。近期因中東能源危機加劇，恐進一步推升通膨並影響全球經濟成長。
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