鼎基Q1營收年減14.8％ 第2季出貨量有望增加

熱可塑性聚氨酯 (TPU)高科技膜領導廠鼎基 (6585)今（9）日公告3月合併營收2.61億元，年減12.7%。該公司指出，醫療應用產品維持穩健，預計第2季出貨量有望較前一季增加，挹注營運表現。

該公司指出，3月營收較2月成長超過四成，惟去年同期因客戶提前拉貨墊高營運基期，加上中東戰爭情勢影響，導致貨櫃船運受阻、部分出貨遞延，使單月營收年減12.7% ；累計今年第1季合併營收7.27億元，與去年第4季相當，較去年同期減少14.8%。

觀察三大核心產品線，汽車應用方面，客戶訂單動能未鬆動，不過受國際海空運供給緊張影響，部分出往中東地區的貨櫃交期被迫遞延，期望4月起恢復出貨；醫療應用則維持穩健，預計第2季出貨量有望較前一季增加；電子應用目前進入新機開發期，整體營收貢獻相對有限。

展望後市，鼎基認為，中東戰火持續延燒，造成全球石油價格大幅走高，上游原物料成本同步上揚。面對成本壓力，公司已積極與客戶啟動價格調整機制，並透過靈活調度庫存與優化生產排程，降低原物料價格波動對營運的影響，力求維持整體毛利率穩定。

鼎基總經理林庚賢強調，將持續密切追蹤原物料價格走勢與國際情勢發展變化，適時調整營運策略，以維護營運韌性與獲利穩定。同時，高附加價值產品研發腳步未停歇，透過優化產品組合進一步提升競爭優勢。