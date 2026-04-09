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南寶營收／3月23.9億元、年增17.4% 創單月新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南寶（4766）9日公布3月合併營收23.92億元、年增17.4%，寫單月同期歷史新高；首季營收58.36億元，也創下同期新高。

南寶表示，受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，3月單月營收成長。此外，在持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成下，首季營收亦寫佳績。

南寶表示，雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，然在鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，仍力拚今年營收再創新高。在半導體應用的進展上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。

近期面對原油價格波動，部分原物料面臨上漲壓力，南寶持續透過密切監測機制，妥善控管對獲利的影響，並積極確保上游原物料供應穩定。同時，南寶也與客戶保持密切溝通，合理反映成本壓力，並全力維持出貨穩定。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌及鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求仍偏弱，尤其銷往北美地區更為顯著，南寶將以持續開發創新應用因應。同時南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。

半導體 原物料 營收

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