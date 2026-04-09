永裕營收／3月2.03億元、年增4.16% 積極審慎因應中東戰事影響

永裕（1323）9日公告3月合併營收2.03億元，年增4.16%、月增35.99%；前三月合併營收5.31億元，年增0.86%。永裕表示，3月營收成長，主要係因稼動率上升，產品組合優化。此外，受新台幣匯率與日圓走貶、人民幣升值影響，自結3月每股純益（EPS）0.17元，年增21.43%，貼近去年第4季0.20元與去年整年度0.26元。

近期逢中東戰事，影響塑膠原料價格上漲暨供料之穩定，永裕表示，為避免受到原料供應不確定性之影響，已積極審慎採取多方料源與替代料以滿足客戶訂單數量、交期。而為能因應外部環境的變化，將持續整合集團資源、降低營運成本、優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升兩岸生產效率，加速投資減碳的新產品與新製程暨永續推動相關碳管理制度等，以擺脫目前營運遭逢的逆風。

展望未來，永裕認為今年營運動能持平稍偏弱，尚待復甦走出谷底。面臨產業景氣尚未恢復暨中國經濟下滑，影響消費需求，客戶下單保守，一併延遲推出新產品開發案，影響整體營運量能。另外，2025年度受限日圓匯率長期貶值及景氣下行，除嚴重侵蝕占約65%外銷業績表現，也拉低產品組合之綜合毛利率，加上業外產生淨兌換損失200餘萬元，致整體獲利表現未如預期。

而面對ESG的投資浪潮，永裕數年前即開始布局環保材料的研發創新，把公司的永續成長和生態責任結合在一起，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，已陸續出貨中，永裕正搭上國內外綠色經濟的環保發展趨勢，將為未來業績發展提升永續動能。

永裕雖然受到中國景氣下行、又受日圓匯率長期貶值等因素影響獲利表現，後續仍將持續掌握顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶來的商機。

永裕除了持續深化射出成形廠全面自動化之推行，並配合自家電鍍、塗裝、GMP級車間連線生產下，可以大幅縮短交期，兼顧高品質，有利海外行銷，進而提升產品的附加價值。

另外，已再導入第二套設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除了可以整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率之外，並能提高包材的質感，以滿足國外品牌商持續的下單需求，推升後續營運動能，更能優化獲利結構。

永裕後續的營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。