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東陽營收／3月20.45億元 月增42.5%
汽車塑膠AM零組件大廠東陽（1319）2026年3月自結合併營收20.45億元，較上月成長42.5%。第1季自結累計合併營收56.3億元。
東陽AM事業3月自結合併營收15.91億元，前3月自結累計合併營收43.61億元。
東陽OEM事業3月自結合併營收4.54億，前3月份自結累計合併營收12.69億，OEM整體累計營收59.95億元。
自去年四月以來，關稅、匯率及國際局勢多重變動因素交互影響；客戶關注的銷美關稅遲遲未定(目前仍是27.5%的高關稅)，又逢中東戰事而受到干擾。面對嚴峻且不確定的環境，東陽持續做大做強，穩步推進台灣、美國德州廠擴建計畫，靈活因應市場變化，建立永續經營的競爭力，積極布局未來3-5年成長動能。
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