保瑞營收／3月15.3億元、年月雙增 30億資金布局下一階成長動能

保瑞（6472）9日公告3月合併營收15.3億元，月增15.22%，年增6.28%，營收動能明顯回溫。主要受惠於旗下胃食道逆流學名藥DLS重啟拉貨，帶動整體出貨量回升。

保瑞子公司泰福（6541）也公布3月營收9,245.7萬元，年增134.69%，站上相對高檔，集團表現穩步向上。

保瑞指出，公司在產品布局方面，全球銷售旗艦產品VIGAFYDE維持增長態勢，成為集團營收的重要成長引擎。

保瑞指出，公司正積極推動VIGAFYDE回美製造計畫，隨著美國政府對在地製造的政策規則逐步明朗化，加上劑型與治療領域的市場需求日益明確，過去兩年的前瞻布局可望迎來更具體的回報，為中長期營運注入新動能。

保瑞指出，預計於4月15日完成國內第五次無擔保可轉換公司債收足股款，第四暨第五次可轉債合計募得30億元，在手現金充裕。

觀察全球藥品CDMO市場，規模預估將從2024年的1,381億美元成長至2032年的2,501億美元，國際大型藥廠持續透過併購擴充產品線與創新技術，推升營運成長並拉開與競爭對手差距。

在此背景下，保瑞以充沛銀彈在手，持續評估策略性投資方向，深化全球品牌銷售布局，同步提升CDMO技術競爭力，為下一階段成長蓄積能量。