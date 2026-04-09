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先進製程、封裝需求強勁 特化不怕原料漲！長興、永光攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

儘管美國總統川普暫停攻打伊朗兩周，但荷莫茲海峽開放仍前景未明，市場擔憂特化族群原料成本及斷供風險等問題，但法人認為因先進製程與先進封裝需求強勁，相關供應鏈的特化廠商具有議價能力，法人持續看好。長興（1717）、永光（1711）9日股價漲停亮燈，長興並創下波段新高，收73.8元。

法人指出，近期國際油價出現明顯上漲，但對半導體特用化學品產業的實質影響相對有限，主要是半導體特化品為高附加價值產品，相對上有議價能力。下游客戶如台積電（2330）、聯電（2303）等半導體客戶，每年度價格談判所帶來的影響，遠大於原料端的價格波動。

而成本影響方面，雖然部分原料來自石化中間體，如芳香族化學品、溶劑或樹脂單體，但在最終產品成本中的占比並不高。

分析師指出，就需求面來說，隨著AI、高階智慧型手機與HPC應用需求持續強勁，先進製程需求維持高檔水準，台積電N3與N2製程需求動能明確，相關半導體材料供應商需求同步增長，整體產業鏈持續受惠。

長興表示，產品競爭力高，具成本上漲的轉嫁能力，估計若油價上漲的時間拉長，對公司的衝擊將逐漸減弱。目前電子材料乾膜光阻需求穩定，精密設備則配合客戶驗收時程，預期下半年將密集認列營收。

長興指出，台灣有1-1.5個月安全庫存，短期內沒有缺料問題，在接單上也將謹慎調控原料管理，極大化訂單效益；中國大陸市場原本是原料供過於求，暫不擔心缺料問題。

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