國票金前三月獲利翻倍！賺進8.97億元 每股賺0.25元

國票金控（2889）9日公告3月自結稅後盈餘，單月稅後純益2.05億元，累計前三月稅後純益8.97億元，較去年同期增加4.95億元、年增123.34%，每股稅後純益（EPS）0.25元，3月底每股淨值12.81元。

國票金表示，受惠美國聯準會自2025年以來累計降息三碼影響，子公司國際票券的外幣債券資金成本下降，養券收益由負轉正並持續貢獻獲利，加上債券買賣斷操作獲利貢獻及股權業務收益提升，今年前三月累計獲利達7.08億元，較去年同期成長83.05%。

另外，子公司國票證券也受惠於證券市場日均量大幅攀升及自營投資操作得宜，國票證券經紀業務與自營業務獲利同步成長，今年前三月累計獲利約6億元，較去年同期成長224.02%。

至於子公司國票創投則因持股評價利益較去年同期減少及海外轉投資事業國旺租賃仍呈現虧損，整體獲利較去年同期減少幅度較大。