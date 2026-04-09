王品營收／3月19.62億元創同期新高 首季64.78億元創新高

王品（2727）9日公告3月營收，兩岸合併營收19.62億元，年增7.83%，創同期新高，其中台灣營收15.7億元，年增5.86%，也創同期新高；大陸營收3.9億元，年增16.39%。首季合併營收64.78億元，年增9.42%，改寫單季營收新高紀錄。

王品集團擺脫3月的「餐飲淡季魔咒」，「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」四大品牌有6家店營收突破千萬元，表現亮眼。集團順應市場需求，同步進行品牌轉型，提升單店營收與坪效，例如「原燒日式燒肉」從單點轉為半自助吧後，獲得消費者好評，因此於3月期間在板橋文化、汐止遠雄、嘉義耐斯和三重龍門店，完成轉換4間門市，以全新樣貌提供更多的消費選擇。高人氣吃到飽火鍋品牌「和牛涮」第17家分店，3月底進駐台北西門町，搶占年輕客群。帶動台灣營收達15.7億元，年增5.86%，再次改寫3月同期新高。

大陸餐飲市場呈現「低速穩長、結構劇變」狀態。整體營收規模依然在擴張，餐飲市場轉變進入激烈「存量競爭」與「質價比」時代。王品大陸事業群積極因應市場變化，不斷優化供應鏈，優化成本結構，同時順應消費者的需求，改善門市環境，創新店型，並提供「極致性價比」的餐點，連續5個月營收呈現雙位數爆發增長，帶來業績助力。

展望後市，4月初清明連假為聚餐旺季，接著進入母親節檔期，各品牌展現品牌力，積極推出特色活動，「聚日式鍋物」以集團強大採購優勢，搶先進口僅有百分之一用於外銷的日本國產牛全牛，讓台灣消費者也能輕鬆品嚐日本限定的奢華美味。「青花驕」則再次攜手國立故宮博物院，打造「國寶驕饗宴」融合故宮三寶「肉形石」、「翠玉白菜」、「毛公鼎」與故宮精品，將餐廳化為文物展演舞台，用餐還有機會試手氣扭蛋，把國寶帶回家。