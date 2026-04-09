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辜仲諒躍居台泥單一第一大股東 台泥昨大漲今日拉回

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台泥（1101）8日公告，收到中信金大股東辜仲諒（圖）對台泥的個人持股變動申報，辜仲諒取得台泥股票逾40.6萬張，擁有超過5%股權，躍居台泥單一第一大股東。。本報資料照片
台泥（1101）8日公告，收到中信金大股東辜仲諒（圖）對台泥的個人持股變動申報，辜仲諒取得台泥股票逾40.6萬張，擁有超過5%股權，躍居台泥單一第一大股東。。本報資料照片

台泥（1101）8日公告，收到中信金大股東辜仲諒對台泥的個人持股變動申報，辜仲諒取得台泥股票逾40.6萬張，擁有超過5%股權，躍居台泥單一第一大股東。台泥9日盤中小跌逾1%，昨日突破年線後，今日小跌休息。

根據公告，辜仲諒自2025年12月29日起至2026年3月31日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份共406,167,000 股，總投入金額101.66億元，持股比重已達5.26%。

台泥公告指出，此次辜仲諒取得台泥股份之資金來源，包含自有資金約81.5億元及貸款20.1億元，合計金額取得目的明確標註為「投資」，並表示未來一年內將視市況決定是否再取得股份。

台泥董事長張安平第一時間回應，並不知悉辜仲諒投資動作，將在最短時間了解投資想法。台泥坦承，尚未了解辜仲諒是否成為最大股東，同時對於辜仲諒是否會在今年股東會有動作尚未得知。

依據2025年4月揭露資料，台泥第一大股東為嘉新水泥（1103），與其子公司嘉新國際持股合計約4.72%；第二大股東為台泥前董座辜成允夫人侯天儀代表的中信投資、與恆強投資合計約3.28%，若加計辜仲諒的持股，辜家大合作後有機會拿下近一成股權。

市場解讀，張安平在推動台泥全方位轉型的近十年期間，雖然外界肯定他推動改革的決心及視野，但是成效至今尚未開花成果，加上去年電池廠大火造成百億損失，股價跌至最低20元，引發辜仲諒低價進場的機會。

台泥昨日股價出量大漲5.83%，一舉站上年線大關，今漲多拉回，盤中小跌逾1%，在25元附近震盪。

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