持續找買家！中石化要賣京華廣場土地 股價走弱

中石化（1314）放棄繼續蓋京華廣場，董事會8日宣布，通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。但因該土地因涉及前台北市長柯文哲政治獻金案，目前仍在司法扣押狀態，中石化昨日表示，程序上要排除目前的扣押，才可能進行銷售。中石化9日股價盤中下跌逾6%，跌破季線。

中石化轉投資鼎越公司所主導的京華廣場開發案，因涉入政治獻金案導致建設與銷售時程延宕，且面臨聯貸銀行團還款壓力，使中石化與鼎越最終決議處分該筆土地資產。據了解，台北市政府指出，目前京華城土地地檢署仍「禁止處分」，需待地檢署解除處分才能出售。

中石化總經理陳穎俊表示，鼎越公司的京華廣場開發案，近兩年受到外部不確定因素及程序影響，在專案工程建設及銷售時程上進度延宕，專案效益已不符預期。因此分別於昨日召開董事會，決議以728%容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人與外部相關單位積極溝通協調，尋求合法及合理解決方案。

陳穎俊指出，當初中石化向鼎越標購到京華城廣場土地時，土地基本容積率為560%，經透過容積移轉增加約30%，換算後總容積率達728%。業內概估，京華廣場土地約價值500億元左右，但中石化已投入不少成本，合理賣價仍待估。

中工（2515）今日股價下跌，盤中跌幅超過2%，股價回落至8元附近。