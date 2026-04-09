快訊

利慾薰心！北投慈航寺住持涉侵占逾7千萬公款 士檢起訴求重刑

LINE訊息狂跳行事曆「藍色超連結」超煩！輸入「1字」竟也能建立日曆

星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

聽新聞
0:00 / 0:00

持續找買家！中石化要賣京華廣場土地 股價走弱

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中石化（1314）昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案，圖為京華城現址。本報資料照片
中石化（1314）昨開重訊記者會，宣布與旗下鼎越開發董事會決議通過京華廣場土地資產處分策略案，圖為京華城現址。本報資料照片

中石化（1314）放棄繼續蓋京華廣場，董事會8日宣布，通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。但因該土地因涉及前台北市長柯文哲政治獻金案，目前仍在司法扣押狀態，中石化昨日表示，程序上要排除目前的扣押，才可能進行銷售。中石化9日股價盤中下跌逾6%，跌破季線。

中石化轉投資鼎越公司所主導的京華廣場開發案，因涉入政治獻金案導致建設與銷售時程延宕，且面臨聯貸銀行團還款壓力，使中石化與鼎越最終決議處分該筆土地資產。據了解，台北市政府指出，目前京華城土地地檢署仍「禁止處分」，需待地檢署解除處分才能出售。

中石化總經理陳穎俊表示，鼎越公司的京華廣場開發案，近兩年受到外部不確定因素及程序影響，在專案工程建設及銷售時程上進度延宕，專案效益已不符預期。因此分別於昨日召開董事會，決議以728%容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人與外部相關單位積極溝通協調，尋求合法及合理解決方案。

陳穎俊指出，當初中石化向鼎越標購到京華城廣場土地時，土地基本容積率為560%，經透過容積移轉增加約30%，換算後總容積率達728%。業內概估，京華廣場土地約價值500億元左右，但中石化已投入不少成本，合理賣價仍待估。

中工（2515）今日股價下跌，盤中跌幅超過2%，股價回落至8元附近。

台北 柯文哲 京華城 中石化 中工

延伸閱讀

等生米煮成熟飯？中石化擬賣京華城地 游淑慧曝關鍵

中石化喊賣京華廣場土地 業內概估價值500億元

中石化逢多起重大挑戰 解套…面臨不少問題

中石化宣布要賣了！北市：京華城土地仍「禁止處分」 地檢署解除才能出售

相關新聞

辜仲諒躍居台泥單一第一大股東 台泥昨大漲今日拉回

台泥（1101）8日公告，收到中信金大股東辜仲諒對台泥的個人持股變動申報，辜仲諒取得台泥股票逾40.6萬張，擁有超過5%股權，躍居台泥單一第一大股東。台泥9日盤中小跌逾1%，昨日突破年線後，今日小跌休息。

持續找買家！中石化要賣京華廣場土地 股價走弱

中石化（1314）放棄繼續蓋京華廣場，董事會8日宣布，通過京華廣場土地資產處分策略案，宣告將賣京華城土地。但因該土地因涉及前台北市長柯文哲政治獻金案，目前仍在司法扣押狀態，中石化昨日表示，程序上要排除目前的扣押，才可能進行銷售。中石化9日股價盤中下跌逾6%，跌破季線。

高力3月營收年增兩倍

高力（8996）昨（8）日公布3月營收12.7億元，年增205.3%，第1季營收34.2億元，年增237.6%，雙創歷史同期新高。

東元3月營收月增15%

東元（1504）昨（8）日公告3月營收51.27億元，月增15.77%，年增3.31%；首季營收141.98億元，年增3.63%。

榮成3月每股稅前賺0.11元

榮成（1909）昨（8）公告3月合併營收41.4億元，年增2.09%，第1季營收107.5億元，年增5.14%。公司並自結3月合併營業利益達1.38億元，合併稅前盈餘1.44億，每股稅前盈餘0.11元，優於去年同期表現。

儒鴻3月營收 19個月新高

儒鴻（1476）昨（8）日公告3月營收35.99億元，年增5.54%，創19個月來新高；第1季營收96.21億元，年增2.63%，其中，成衣業務更寫下15個季度來新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。