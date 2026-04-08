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志強3月營收攀新高 第2季起進入傳統足球鞋旺季…鈺齊第2季產銷亦可期

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布3月合併營收達24.48億元，月增77%、年減2.9%，不但回到月增走勢，且為近12個月以來高點；值得注意的是，志強3月營收若以美元計，較去年同期成長0.5%，則創單月營收歷史新高。

志強累計第1季合併營收53.57億元、年減10.8%。法人表示，3月起進入傳統足球鞋旺季，加上史上規模最大的美加墨世足賽即將在6月登場，可望帶動拉貨潮逐月增溫，第2季營運展望看俏。法人估，志強今年營收應有雙位數增長、續創新高。

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）同步公布3月合併營收達11.94億元，月增16.1%、年增0.6%，實質脫離2月低點；首季為傳統淡季，累計合併營收36.75億元、年增0.2%，但若以美元計則年增4.1%，呈現淡季不淡。

鞋材大廠百和（9938）自結3月合併營收15億元，月增54.1%、年減7.8%；累計第1季合併營收40.38億元、年減4.9%。百和興業（8404）3月合併營收7.36億元，月增73.1%、年減5.9%；累計第1季合併營收19.04億元、年減1.8%，兩家鞋材廠也都回到月增走勢。

展望今年，志強表示，目前營運成長動能主要來自足球鞋的傳統旺季支撐，加上世足賽助攻，儘管大環境波動較大，但預期今年表現依然穩健，符合季節性趨勢。另外，印尼新廠產能也持續開出，可望為營運挹注新成長動能。

法人指出，志強在足球鞋之外，積極發展ASICS及Brooks跑鞋訂單，力求多元化產品組合；而第2季印尼廠開始放量後，跑鞋陸續出貨，加上世足賽出貨旺季來臨，預期下半年營運將優於上半年，全年合併營收看好持續突破新高。

鈺齊表示，目前戶外鞋需求強勁，品牌客戶下單也回溫，2026年春夏款接單動能強勁，訂單能見度長；儘管近期國際情勢紛擾不定，但邁入第2季之後，集團產銷營運規模，將可顯著呈現季度增長的走勢。

另外，鈺齊越南及印尼新廠預計下半年陸續貢獻產能，且大客戶On Running強勢成長，可望躍升為最大客戶，進一步成為未來營收成長主引擎。法人估，隨品牌客戶訂單回穩增溫，今年第1季應為年度相對低點，之後營收逐季向上。

鈺齊 營收 世足賽

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