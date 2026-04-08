快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

考慮合資？美記者曝川普可能聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

聽新聞
0:00 / 0:00

鈞興營收／3月2.64億元 年減7.36%、月增41.82%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布3月合併營收2.64億元，月增41.82%、年減7.36%；累計第1季合併營收7.84億元、年減8.29%。鈞興表示，隨著機器人用齒輪、諧波減速機等新產品陸續出貨，今年智能傳動產品營收成長可期。

鈞興指出，3月合併營收較去年同期衰退，主要受園林工具類產品衰退33%所致，但智能傳動類產品3月份營收年152%，使得智能傳動類產品的營收比重，由2025年3月的4.64%，一舉提升到2026年3月的12.66%。

綜觀第1季產品表現，電動工具類衰退1%、園林工具類衰退41%，智能傳動類成長47%，智能傳動類產品的營收比重，由2025年第1季的7.14%，提升到2026年第1季的11.46%。

鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，新產品預計將於今年第2、3季陸續量產出貨。而在智能傳動產品方面，鈞興也積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器、電動輔助自行車（E-bike）用中置電機。

隨著智能傳動類多項新產品量產出貨貢獻下，預期今年智能傳動產品的營收成長將明顯優於電動工具及園林工具類產品，帶動智能傳動產品全年營收比重突破10%以上，成為未來成長的主要動力來源。

機器人 營收

延伸閱讀

上銀營收／3月23.5億元、年增17.4% 集團攻面板級封裝定位全力搶單

優群營收／3月3.53億元 月增34.54%、年增4.91%

勝一營收／3月11.22億元 年增17.14%

中磊、智邦 3月營收攀高

相關新聞

英業達營收／伺服器業務加持 3月875億元、第1季2,003億元 雙創新高

英業達（2356）3月、第1季合併營收同步創下歷史新高水準，且目前伺服器業務出貨動能將持續看增。法人預期，英業達今年上半年營運將可望達到逐季成長的成績單。

華立營收／3月76.16億元創新高 月增14.89%、年增23.7%

華立（3010）8日公布3月營收76.16億元，月增14.89%，年增23.7%，創新高。

三大外資法人看台積電：強勁AI需求將支撐多年成長 目標價上看3,030

中東局勢不穩定，但無礙外資法人紛紛調高台積電（2330）目標價，主要看好台積電將持續大幅受惠於人工智慧（AI）需求強勁。台積電將於16日舉行法說會，在法人圈中，目前以里昂證券的3,030元目標價最高。

聯電首季營收610.37億元 歷史次高

晶圓代工廠聯電（2303）今日公告3月合併營收208.3億元，月增7.7%、年增4.9%，為近4年同期新高；今年第1季合併營收為610.37億元，季減1.24%、 年增5.49%，也是近4年以來同期新高、同期歷史次高。

汎銓營收／3月單月、首季同期同創高 逐步切入矽光子設備市場

汎銓（6830）於8日公布2026年3月合併營收達2.24億元，月增47.1％、年增22.88％，創歷史單月新高。累計2026年第1季合併營收達5.79億元，年增24.54％，刷新歷年同期新高記錄。汎銓受惠於近年積極布建的海外營運據點委案收入貢獻逐步放大，帶動旗下材料分析（MA）、矽光子/AI晶片檢測分析業務引擎全面熱轉，是推升汎銓3月及第1季合併營收繳出亮麗成績之關鍵。

AI需求帶動 國巨3月、Q1營收雙創高

國巨公司今公布3月自結合併淨營收為136.30億元，單月營收較上月增加18.5%，並較去年同期增加22.8%，創下單月營收歷史新高。若以美元換算，單月營收較上月增加17.3%，較去年同期增加27.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。