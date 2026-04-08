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福貞營收／首季站上27億元創新高 第2季將進入傳統旺季

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）公布3月合併營收8.26億元，月增19.2%、年增17.4%，回到年、月雙增走勢，並創歷史同期新高；累計第1季合併營收達27.26億元、年增23.8%，改寫單季營收歷史新高紀錄，營運表現穩健成長。

福貞表示，往年3月通常受客戶終端零售市場節後庫存調整，今年則因中東地區戰事影響，主力客戶考量原物料運輸不確定性及成本上升風險，提前啟動拉貨力道；加上終端消費市場需求溫和回升，帶動3月營收呈年月雙增表現。

福貞指出，在供應鏈不穩情況下，品牌商普遍傾向提高庫存水位，以降低斷貨風險，因而推升短期訂單需求，目前福貞正審慎觀察市場變化，並與多家合作夥伴積極洽談後續訂單安排，在確保供應穩定的同時，持續強化與客戶的長期合作關係。

對於第1季營收站上單季歷史新高，福貞說明，除春節送禮需求挹注外，亦受惠於公司近年來持續擴大營運規模，集團大陸各廠區進行產銷聯動，並與主要客戶維持穩定合作關係，整體出貨量維持穩健成長，突圍歷年淡季水平。

展望第2季，隨著中國大陸五一假期與端午連假到來，預期將帶動消費需求，加上夏季高溫來臨，推升罐裝飲品需求成長，帶動二片式鋁罐出貨動能逐漸增溫。

此外，在中國大陸發布擴大服務消費的政策驅動下，亦有助於內需消費動能回升，對公司可形成中長期營運支撐。福貞說，未來將積極拓展區域型客戶，優化產品組合與產能配置，在提升營運效率的同時，推動營收與獲利穩健成長。

中東 營收

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