福貞營收／首季站上27億元創新高 第2季將進入傳統旺季

中石化（1314）8日召開重訊記者會。總經理陳穎俊表示，受外部各項不確定因素的影響，京華廣場開發案之建設與銷售時程持續延宕，專案效益已不符合原先預期，除增加公司的資金成本之外，對聯貸還款時程亦形成很大的壓力。中石化及鼎越公司經審慎評估整體經濟環境的情勢、財務成本效益及母子公司整體營運資金需求之後，分別於8日召開董事會，決議以728%容積率為基礎，授權公司董事長或其授權人進行與外部相關單位積極溝通協調之工作，並尋求合法及合理之解決方案。

2026-04-08 19:15