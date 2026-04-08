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喬山營收／受惠全球健身市場需求增溫 3月及首季雙創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

喬山健康科技（1736）公布3月合併營收42.67億元，月增18.2%、年增11.5%；累計第1季合併營收117.49億元、年增10.7%，單月及首季營收雙創同期新高。全球健身市場需求持續增溫，帶動喬山商用市占率持續提升，家用市場亦同步推進成長動能。

展望第2季，隨著健身房客戶持續拓展據點，加上家用市場需求穩健增溫，法人估，喬山第2季營收有望維持雙位數以上增長，並有機會創同期新高。全年營收進一步挑戰700億元歷史新高，並有機會賺逾一個資本額。

3月在美國聖地牙哥舉辦的HFA展，是健身器材產業的重點國際展會，喬山今年展示旗下Matrix、Vision及按摩椅品牌Fujiiryoki產品，橫跨重量訓練、有氧、團課、放鬆修復及整合式科技方案，呈現「完整健身生態系提供者」的實力，受到高度矚目。

喬山指出，Matrix品牌此次以完整產品線與高質感展位，吸引市場關注，同步展示Onyx高階有氧系列，強化品牌在高端市場的定位。

同時，現場也預告多項即將推出的新產品，包括全新重量訓練設備與新一代有氧控制台，以及與seca合作開發的PACE AI導引訓練系統，透過身體組成數據與AI技術，提供更個人化運動建議。

Vision品牌則是連續第三年參展，Vision定位於中階商用市場，除擴大產品線外，亦有助於強化商用市場布局。市場普遍認為，商用健身器材市場進入門檻較高，涵蓋品牌信任度、產品耐用性與售後服務能力等要素。

喬山目前已在商用市場建立約41%市占基礎，透過Vision品牌切入中階市場，有助進一步擴大市場覆蓋，同時因應潛在低價產品進入商用市場的競爭。喬山預計2028年，商用全球市占率要達成70%的目標。

而首次參展的Fujiiryoki按摩椅，則聚焦運動後恢復與放鬆需求。隨著市場對健康管理與恢復重視度提升，相關產品逐漸成為健身場域的重要一環，有助提升會員整體體驗。

展望後市，喬山表示，將持續深化全球市場布局，並透過產品創新及數位整合提升競爭力，在健身產業長期成長趨勢下，樂觀看待後續營運表現。

喬山 營收

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