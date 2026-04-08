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上銀營收／3月23.5億元、年增17.4% 集團攻面板級封裝定位全力搶單

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）公布3月合併營收23.57億元，月增25.9%、年增17.4%，創2022年10月以來高點，主要受惠於半導體、AI智慧自動化需求增溫；累計第1季合併營收63.79億元、年增9.2%，為歷年同期第三高。

展望今年成長動能，上銀表示，集團持續看好半導體、人工智慧AI自動化、機器人等應用拉貨，部分非標準型產品狀況回溫，預期今年營收和獲利目標持續成長，第2季營運可較第1季佳、也可較2025年同期成長。

2026年台北電子生產製造設備展8日登場，上銀和集團關係企業大銀微系統聯合參展，其中大銀微系統展示新型奈米級定位平台，全力搶單。

大銀表示，奈米級定位平台結合上銀自動化次系統，可應用在面板級封裝（PLP）產能應用高階光學檢測設備，因應面板尺寸放大檢測需求。

針對半導體晶圓產品翹曲造成的對焦難度，大銀指出，此次展會也推出多維度定位平台，具備4個自由度的定位功能，可在檢測過程即時補正不同工件的姿態變化，有效解決對焦問題，可讓晶圓量檢測、雷射切割等製程良率提升。

值得注意的是，因應中東戰爭推升石油、原物料成本上揚，上銀稍早宣布，3月起調漲部分產品售價，漲幅約7%至15%，大銀也說，4月中起部分產品調漲售價，平均調幅約5%至10%，有助毛利率提升。

上銀董事長卓文恒指出，去年12月就感受到訂單回升，往年1、2月較淡，但今年反常的好，3月接單又比1、2月好，仍有持續向上的跡象，就訂單能見度來看，滾珠螺桿約達4個月，線性滑軌3至3.5個月，比過年前能見度拉長0.5至1個月。

上銀目前接單以半導體、AI相關產業、自動化、機器人、基礎建設等較佳，國內工具機也感受已回溫，預期第2季營收會比第1季好，也會優於年同期，今年營收、獲利拚成長。

大銀平均交期約4個月，訂單能見度多了1至1.5個月，由於需求很熱，預期第2季業績會優於第1季。大銀7日公布第1季合併營收8.55億元、年增45.4%，顯示半導體與自動化產業升溫，帶動精密運動及控制元件市場需求強勁。

半導體 營收 上銀

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上銀3月營收創高 集團攻面板級封裝定位平台

富強鑫營收／3月4.09億元年增0.95% 第1季10.5億元、年增2.83％

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