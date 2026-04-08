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東方風能董事會通過配發5.6元現金股利 配發率50.4%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

離岸海事工程龍頭東方風能（7786）2025年每股稅後純益11.11元 ，董事會8日通過配發5.6元現金股利，配發率50.4%，展現公司在穩健回饋股東與持續推動長期成長之間的平衡策略。而以8日收盤價129.5元計算，現金殖利率為4.32%。

為優化集團資產營運效率，董事會同時決議，分割「東方先進部門」的相關營業，並設立百分之百持有的子公司，名稱暫定為「東方先進」，東方風能分割讓予東方先進部門相關營業的營業價值為12億元，分割基準日暫定為115年7月1日。

東方風能表示，此次股利配發維持一貫穩健且具紀律的政策，同時保留資金用於支應未來船隊擴張及相關營運布局，有助於提升整體營運規模與現金流，進一步強化長期股東價值。

東方風能進一步指出，目前整體船隊建造進度均依計畫推進，未來將陸續投入營運。隨著船隊規模逐步擴大，公司同步啟動資產架構優化，以提升各項資產營運效率、風險控管能力及整體管理效能，此一做法為國際業界常見模式。

而且所有子公司均納入合併財務報表，對股東權益不造成影響，為長期穩健成長奠定基礎。

東方風能2025年合併營收104.6億元、年增53%，營運續攀高峰，主要受惠於離岸工程船舶服務業務需求成長，帶動整體營運規模提升；稅後純益17.7億元、年增45%，每股稅後純益11.11元。

展望今年，隨著中華電信（2412）台澎金馬第四海纜建置進入施工高峰期，東方風能EPCI（工程統包）專案業務規模可望顯著提升。本案為國內海事工程業者首度統包大型通信海纜專案，以自主技術強化關鍵通訊韌性，提升國家安全，並為離島通訊基礎建設樹立重要里程碑。

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