上銀3月營收創高 集團攻面板級封裝定位平台

傳動元件大廠上銀今天下午公布3月自結合併營收新台幣23.57億元，月增26%、年增17.4%，創2022年10月以來高點，累計第1季營收63.79億元，年增9.2%，是歷年同期第3高。

2026電子生產製造設備展今天登場，上銀和集團關係企業大銀微系統參展，其中大銀微系統展示新型奈米級定位平台（Nano-scale Positioning Stage）。

大銀微系統透過新聞稿表示，奈米級定位平台結合上銀自動化次系統，可應用在面板級封裝（PLP）產能應用高階光學檢測設備，因應面板尺寸放大檢測需求。

針對半導體晶圓產品翹曲造成的對焦難度，大銀微系統指出，此次展會也推出多維度定位平台，具備4個自由度的定位功能，可在檢測過程即時補正不同工件的姿態變化，有效解決對焦問題，可讓晶圓量檢測、雷射切割等製程良率提升。

展望今年成長動能，上銀先前表示，集團持續看好半導體、人工智慧AI自動化、機器人等應用拉貨，部分非標準型產品狀況回溫，預期今年營收和獲利目標持續成長，第2季營運可較第1季佳、也可較2025年同期成長。