聽新聞
0:00 / 0:00
上銀3月營收創高 集團攻面板級封裝定位平台
傳動元件大廠上銀今天下午公布3月自結合併營收新台幣23.57億元，月增26%、年增17.4%，創2022年10月以來高點，累計第1季營收63.79億元，年增9.2%，是歷年同期第3高。
2026電子生產製造設備展今天登場，上銀和集團關係企業大銀微系統參展，其中大銀微系統展示新型奈米級定位平台（Nano-scale Positioning Stage）。
大銀微系統透過新聞稿表示，奈米級定位平台結合上銀自動化次系統，可應用在面板級封裝（PLP）產能應用高階光學檢測設備，因應面板尺寸放大檢測需求。
針對半導體晶圓產品翹曲造成的對焦難度，大銀微系統指出，此次展會也推出多維度定位平台，具備4個自由度的定位功能，可在檢測過程即時補正不同工件的姿態變化，有效解決對焦問題，可讓晶圓量檢測、雷射切割等製程良率提升。
展望今年成長動能，上銀先前表示，集團持續看好半導體、人工智慧AI自動化、機器人等應用拉貨，部分非標準型產品狀況回溫，預期今年營收和獲利目標持續成長，第2季營運可較第1季佳、也可較2025年同期成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。