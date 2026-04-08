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儒鴻首季營收96億元同期次高 看第2季續成長原料無虞

中央社／ 台北8日電

紡織股王儒鴻今天公布第1季營收新台幣96.21億元，年增2.63%，季增3.8%，創歷年同期次高，僅次於2022年第1季的101.77億元。

儒鴻財務長林芬如表示，雖然最近油價飆漲引發通膨疑慮，但客戶沒砍單，儒鴻接單能見度維持6個月，看好第2季營運維持成長；第2季原料供應沒問題，第3季以後有一定把握和掌握。

儒鴻2月因逢春節連假工作天數少，營收下滑至24.39億元，今天公布3月營收新台幣35.99億元，比2月強彈47.5%，並年增5.54%，為近19個月新高。

林芬如告訴中央社記者，雖然最近因中東戰事，市場雜音多，但儒鴻並未受到影響，接單能見度維持6個月，仍然是滿單狀態。第2季因工作天數恢復正常，加上世足賽將登場，看好第2季公司營運維持成長動能。

林芬如分析，近期國際油價飆漲，牽動下游的化纖原料供應吃緊且漲價，不過儒鴻很多原料已預先購買好，第2季原料供應沒問題，受價格影響也有限。

至於第3季以後的原料，儒鴻表示有一定把握和掌握，不過最近油價變化相當大，像今天美伊宣布暫時停火，油價瞬間暴跌，儒鴻現階段對於原料採購抱持謹慎態度。

另外儒鴻頭號大客戶Nike（耐吉）因成長疲弱及展望保守，近期股價暴跌。不過林芬如表示，大客戶有很多產品項目，從儒鴻的角度來看，大客戶2025年對儒鴻的下單足足比2024年大幅成長2成，且今年訂單展望也是維持成長，並沒有感覺到疲弱的情況。

營收 儒鴻 中央社

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