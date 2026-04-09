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泰宗上市 開展蜜月行情

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰宗（4169）昨（8）日以每股承銷價102元由興櫃市場正式轉至證交所掛牌上市，開盤一度大漲至150元後，早盤維持146元，成交逾千張；終收145元，上漲43元，成交量逾1,800張，展開蜜月行情。

泰宗身為全國第二家獲得經濟部審查核定之「生技新藥公司」，憑藉著國內少見的「藥物研發、臨床試驗、製造到通路行銷」完全垂直整合實力，締造以「通路銷售盈餘支持新藥研發」的獨特雙軌商業模式。在充沛的營運現金流支撐下，泰宗打破了新藥研發公司長期虧損的刻板印象，旗下兩大明星級產品-預防反覆性泌尿道感染新藥「U101」及肝癌術後檢測平台「CatCHimera」，更已邁入開花結果的黃金收成期。

泰宗深耕台灣醫療通路逾20年，目前銷售團隊已100%覆蓋全台的醫學中心，在區域與地區醫院的覆蓋率亦高達90%，產品線精準切入退化性關節炎注射劑、防沾黏系列產品、機能性食品與醫療儀器等領域。此直接掌握終端市場的布局，不僅為公司帶來持續且穩定的現金流，更讓泰宗自2015年起，能維持年年獲利的亮眼成績。

證交所 經濟部

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